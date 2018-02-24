接未婚妻遭狙殺 殺人犯3秒中7槍

2018-02-24

〔記者王宣晴、吳仁捷、賴筱桐／新北報導〕15年前槍殺男子呂清芳入獄的47歲角頭陳文忠，昨凌晨坐在BMW轎車上等未婚妻時，遭槍手行刑式狙殺身亡，冷血槍手朝他連開8槍後騎機車逃逸，陳男身中7槍；警方調查，陳交友複雜，最近因土方糾紛與人結仇，除追緝兇嫌，並正釐清遭槍殺原因。

死者陳文忠是新北市淡水在地人，15年前槍殺茶室老闆呂清芳入獄，2016年1月假釋出獄，表面上在父母經營的土方工程車行工作，私下疑經營地下錢莊，不排除是因手中持有的淡水土地涉及利益糾紛引來殺機；陳男的24歲陳姓未婚妻為他生下一子，2人已準備結婚，昨遇害後，陳女母親抱著僅4個多月的孩子趕來醫院，親友們難掩哀戚。

樓下等未婚妻遇害

陳男昨晨2時許開著BMW到未婚妻的新北市淡水區新春街住所樓下，欲接陳女回自己家，槍手早已盯上他，騎車尾隨10分鐘，趁陳男將車臨停等候時，快速靠近朝駕駛座連轟8槍，陳頭部中2槍，左胸與肩膀中4槍、腹部中1槍，當場失去生命跡象，槍手隨即騎車迴轉逃逸，行兇過程不到3秒。

陳女聞聲下樓，見轎車車窗破碎，陳男渾身是血倒臥駕駛座，嚇得報警，陳男則被友人緊急送醫，傷重不治。陳女供稱，陳男出獄後未再碰觸毒品或與過去債務相關的事，不清楚為何會遭尋仇，當時他車子開到樓下，打手機給她，2人結束通話不到3分鐘，就聽到連續槍響。

警方表示，槍手所騎機車車牌經過變造，已掌握槍手先在陳男公司附近守株待兔，一路尾隨陳到未婚妻住處。

命案現場附近住戶忍不住直呼「太可怕了」，表示該處人士進出很單純，聽到槍聲時還以為是鞭炮聲，後來看到新聞才知發生槍擊案。

外傳遭陳男槍殺的呂清芳是現任立委呂孫綾的叔叔、前新北市議員呂子昌的弟弟，呂子昌昨說，呂清芳是遠房宗親，不是他的親弟，他只有一個弟弟，活得好好的，整件案子和他們家沒有關係。