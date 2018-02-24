攜手國際 屢助同盟抄巨毒

2018-02-24

〔記者錢利忠、張文川、邱俊福／台北報導〕政府全力向毒品宣戰，同屬緝毒核心單位的調查局表示，蔡政府的「新世代反毒策略」，第一線查緝單位財政部關務署、調查局、警政署等展開密切橫向聯繫，並展開國際合作，將毒品拒於境外的成效顯著。

拒毒於境外 成果豐碩

調查局表示，新世代反毒策略有3大方針，分別是「拒毒於境外」、「截毒於關口」，以及「緝毒於內陸」；為落實查緝並將毒品拒於境外，台灣司法單位與包括美國緝毒局（DEA）在內等24個國際緝毒組織合作，鎖定毒品交易情資的交換與溝通，有效掌握海、空運等涉毒情資進行攔查，屢助反毒同盟國抄出巨量毒品。

高檢署全國毒品資料庫負責檢察官王捷拓表示，新世代反毒策略短期目標是在1年半內，透過密集緝毒，儘速逼出所有毒品人口，建立毒品人口資料庫，掌握毒品黑數，將毒品趕出社區大樓，收押隔離販毒藥頭，讓人民覺得安全；中期是透過科學分析，溯源追查毒品來源與流向，建立全國反毒網，穩定毒品人口不再新增，進而逐步下降；長期目標是與衛福部配套合作，建立協助毒癮者徹底戒毒的機制，長期減少毒品人口。

至於警政署針對反毒宣導，特別設計「掃除毒品公害，一起來」宣傳海報，發送到各社區大樓提醒住戶可能涉毒的特徵；並透過分區治安會議、社團活動、義警、民防與校園家長會加強宣導。