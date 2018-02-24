安居專案發威 緝毒4噸 史上之最

2018-02-24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德上任後首波執行的「安居緝毒方案」，展現了政府反毒決心，經統計，8天行動查扣及攔阻各級毒品超過4噸，創下單一緝毒專案史上數量之最。

賴揆頒獎給有功人員

行政院是以3大具體方向持續打擊毒品犯罪，包括給予寬裕經費、修法提高販毒與製毒罰責、政府以行動展現決心等。賴清德昨天出席「安居緝毒方案成果說明暨頒獎典禮」，頒獎給緝毒有功人員。

賴致詞時表示，台灣各項社會議題的調查，治安項目一直是國人最關心的一項，特別是毒品的查緝，這也顯示國人對安居樂業的期待，政府責無旁貸，一定要努力達成。

3方向宣示掃毒決心

賴清德指出，蔡總統曾公開宣示，一定要用國家力量查緝毒品，回應國人的需求。行政院為達到上述目標，有3個具體方向，1是給予寬裕經費，提供4年100億元，充實人力與設備；2是具體推動修法，修正「毒品危害防制條例」，對販毒與製毒者加重刑責，同時罰金也提高；3是行政院以行動展示決心。

行政院並公布1月29日到2月5日首波安居緝毒方案行動成果，包括動員檢察機關人力1382人，警察機關人力6216人，查獲製販運輸藥頭431人、檢察官聲請羈押超過278人、法院准押208人、交保144人；破獲新興混合毒品分裝、大麻栽種、K他命製造、一粒眠製造場所11處、引誘青少年群聚吸毒案2件；查扣犯罪所得798萬元；查扣及攔阻各級毒品超過4噸，防堵毒品進入社區。

提及這次掃毒行動，賴清德說，共有3項特色，包括：1.團體合作的成果，透過檢、警、調、憲、海關、海巡，共同打擊犯罪，有別於過去單兵作戰。2.深入社區、大樓，到毒品犯罪常發生的地點查緝。3.追溯毒品上游，不只抓吸毒者，也抓製毒者、販毒者、運毒者等。

賴清德表示，希望這次的行動變成「平常性的積極作法」，相關單位合作，深入社區打擊毒品犯罪。