LINE上分飾2角 誆改運騙女色

2018-02-23

假扮女算命師 要女跟他嘿咻

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事貨車司機的陳姓男子，被控在LINE上假扮成女算命師Joyce，向女子小芳（化名）謊稱只要包紅包給「貴人」並與之發生性關係，就能化解噩運，接著自己再以「貴人」身分現身，藉此跟小芳嘿咻2次；台中高分院審理後，認定陳男假借消災解厄名義，迫使小芳性交，昨依強制性交罪判陳3年3月徒刑，可上訴。

判決指出，高職畢業的陳男共有2個LINE帳戶，一個以自己姓氏Chen（陳）命名，另一個則取名Joyce，並貼上來源不詳的女人照片；2015年9月間，他先用帳戶Chen把女子小芳加為好友，再用帳戶Joyce搭訕小芳，謊稱自己是女算命師，可免費幫她消災解厄，小芳一查發現坊間確實有一位名叫Joyce的女算命師，因而上當。

當時陳男用帳戶Joyce指引小芳，要先找到養臘腸狗、戴綠色佛珠、1990年出生、射手座等特徵的男性貴人，之後有3種方式可化解噩運，其一是包6666元與8888元，共計1萬5554元紅包給貴人，再跟貴人接吻10分鐘；其二是包8888元紅包，並幫貴人「攝護腺保養」（手淫）；其三則是跟貴人發生性關係，再隨意給紅包。

強制性交罪 狼判3年3月

當時小芳礙於手頭沒錢，只好選擇第3種方案，並把LINE的朋友清單傳給陳男審閱，陳男隨即挑選自己另一個帳戶Chen為貴人，小芳聞言立刻邀約陳男到住處發生2次性關係，但並未給紅包。

台中地院一審依強制性交罪將陳判刑3年5月，陳男事後上訴，辯稱全是小芳自願，但台中高分院仍認為小芳無意發生關係，全是因陳男施用詐術才與之性交，考量陳男願賠償100萬元和解，改判3年3月，仍可上訴。