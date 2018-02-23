過去案例 找無屍體 仍判死刑

2018-02-23

檢︰本案無屍體 連誤殺都難成立

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張滿榮在中國遭殺害焚屍成灰，儘管嫌犯到案接受法律制裁，但因最重要的屍體證據早已化為烏有，檢方認為連構成故意殺人甚至過失致死、傷害致死的空間都沒有，只能依手邊握有的證據，追訴司法所能確認的妨害自由、毀損屍體犯罪事實。

檢方指出，被告3人均否認毆打張男等犯行，至於張男遺體，早已燒成灰撒河消失，檢察官詳閱中國司法及公安單位調查資料，均無證據認定逃回台灣的3人有殺害張滿榮或毆打他致死的犯行，依「證據法則」，根本辦不成殺人犯行。

陸正案 更十一審維持死刑

2001年台北市曾發生張姓女家教失蹤案，檢警在張女住處發現大量血跡及兇嫌掌紋，又在兇嫌車上發現死者血跡，雖事後找不到屍體，但最高法院仍依間接證據判兇嫌無期徒刑確定，這是台灣司法史上第一件沒有屍體卻判被告重刑確定的案件。

同樣未找到被害人屍體的陸正案，2011年由最高法院駁回上訴，維持高院更十一審認定，判決主嫌邱和順死刑定讞。

由上可知，刑事案件也未必皆要直接證據，有時直接證據的證明力也未必高於間接證據，重點在於判決所憑的證據，結合經驗法則與論理法則綜合評價後的結果，能否達到「毫無合理懷疑」的有罪確信程度？以本案來說，就是因為幾乎連殺人的間接證據也沒有，才有如此結果。