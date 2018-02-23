首都司機違規超車 武陵賞櫻團撞貨車4傷

2018-02-23

貨車駕駛測出酒駕

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕一輛前往武陵農場的首都客運賞櫻專車，昨晨7時許載著37名乘客在宜蘭縣員山鄉台7線上與小貨車發生車禍事故，除遊覽車上有2名乘客受傷，遊覽車駕駛林春傑與小貨車駕駛陳豪龍均受傷送醫；根據後車行車紀錄器畫面，警方認為車禍主因應是遊覽車違規跨越雙黃線逆向超車，不過小貨車駕駛也被測出酒駕行為，一併移送法辦。

近日適逢台中武陵農場櫻花季，每天開放30輛賞櫻遊覽車上山，昨天肇事的首都客運遊覽車，是從台北市政府轉運站出發，到宜蘭轉運站才改由42歲、有6年資歷的林姓駕駛接手，車上有37名乘客。

首都駕駛一度被夾困

根據行車紀錄器畫面，遊覽車行經台7線104K時，違規跨越雙黃線加速超越前方的國光客運，結果對向由28歲陳姓男子駕駛的小貨車閃避不及，打滑後直接撞上遊覽車，2車車頭均嚴重變形，擋風玻璃破碎四散，林男被夾困在駕駛座。

台7線封2小時 大塞車

消防人員獲報趕抵，以破壞剪協助林男脫困，將4名傷者送醫，事後遊覽車上10名乘客不願繼續行程，其餘25人由其他車輛接駁上山；這場事故造成台7線雙向封閉2個多小時，10餘輛賞櫻專車被塞在車陣中，影響數百名遊客的出遊行程。

警方指出，林男承認自己違規跨越雙黃線超車，但駕駛小貨車的陳男被驗出酒駕，酒測值0.29，訊後一併被依公共危險罪嫌送辦，詳細的肇事責任比重，須再進一步釐清。

首都客運表示，會負起責任，已先發給每名受傷遊客3000元慰問金，並全額負責醫療費用，也會全額退費及發放2000元慰問金給不願繼續上山的乘客；至於繼續行程的遊客，則將發給600元的壓驚紅包，後續將依警方調查結果懲處林姓駕駛。

開心出遊 乘客嚇壞

陳姓駕駛的表弟說，表哥住在大同鄉四季村，每天開車下山載運肥料，沒想到會發生意外。坐在遊覽車最後面的徐姓遊客說，原本開心上山賞櫻，突然聽到「碰」一聲就發生意外，讓他驚慌不已，還好上天保佑，沒出人命。