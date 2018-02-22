妻與夫吵架 1歲女丟包警衛室

2018-02-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣26歲林女，過年前與丈夫涂男吵架，林女負氣帶著1歲多的女兒回娘家；大年初三，林女把女兒帶至丈夫位於頭份市的住家大樓，把女兒丟給大樓警衛逕自離去，過程不到10秒，林女丈夫當時在南部，警衛只好報警處理，最後由林女的父親前往將小外孫女領回。

自稱涂男的友人，前晚將女童被丟包在大樓警衛室的影像，PO上臉書社團「我是頭份人」，不少網友痛批：「天底下哪有這樣的媽媽！？太不負責了。」

苗栗縣政府社會處副處長張國棟表示，大人這種做法，恐有違法之虞，將列案進一步了解。頭份派出所副所長古雲泉表示，警方已依遺棄罪嫌及違反「兒童及少年福利與權益保障法」，通知夫妻倆到案說明。

警方調查，林女於大年初三下午1點多，帶著女童進入警衛室，自稱沒住家鑰匙，把女童交給警衛，叫他轉交給住在3樓的丈夫涂男，然後逕自離去。但當天涂男帶著4歲的兒子，返回南部過年，家中沒人；警衛遂報警處理，警員透過電話聯絡，才找到女童外公，請對方先將女童領回。自稱涂男友人的網友，將林女把女兒丟包警衛室的監視器影像PO網。影像中只見林女把女兒帶入警衛室，交給警衛後，立即離去，短短不到10秒；當女童發現媽媽轉身離去，嚇得也趕緊要開門追出去，無奈卻搆不著門把。