倒撥電表、破壞齒輪 兄弟助A電費6160萬

2018-02-22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市經營節能電業公司的兄弟吳世賢、吳坤翰，對外承攬「節省電費」工程，卻動手腳讓電表計數器失準，讓酒店、游泳池、餐廳、電子遊戲場等10個營業場所竊電，2015年至2017年估算竊電金額超過6160萬元，台中地檢署依加重竊盜罪嫌，將這對兄弟與8名業者起訴。

起訴書指出，吳世賢、吳坤翰熟悉電工，2014年9月間在承租的住處，動手腳讓電表計數器失準，發現效果很好，又深知俗稱八大行業的酒店、KTV、電子遊戲場等聲色場所，或游泳池、餐廳耗電量很大，2015年1月起，陸續向尊龍KTV酒店、法老王電子遊戲場等10處營業場所的8名負責人，以每月收取1萬5千元至10多萬元不等費用，承攬「節省電費」工程。

這對兄弟聘請2名不知情員工，監看台電抄表人員狀況，並在抄表前數天，破壞電表倒撥計量指數，或破壞齒輪等零件，讓電表轉速變慢，達到「省電」的假象。

這10處營業場所從2015年至2017年1月，總計竊電達6160萬餘元，其中賴男經營的尊龍KTV酒店等3家營業場所，就高達2900萬餘元。

台中地檢署與法務部廉政署於2016年元月，調查台電內部4名員工接受吳姓兄弟招待喝花酒的貪瀆案，意外查出竊電案，有6名業者繳付追償電費與電表破壞損失給台電，但仍有陳姓業者分文未繳，經營尊龍KTV酒店等3家營業場所的賴姓業者，僅繳付202萬餘元就不再繳付，檢方依加重竊盜罪嫌起訴吳姓兄弟與業者共10人，並向法院聲請將吳姓兄弟與陳姓、賴姓業者加重量刑。