騙走2015張舊馬克幣 須賠4030萬

2018-02-22

〔記者溫于德／台北報導〕林男得知柯姓古幣收藏家將售出大量「面額10萬元舊德國馬克幣」，竟找掮客當中間人，再委託另名男子取走古幣；後因林男遲未付款，遭收藏家提告索賠。林男出庭時，將責任推向取走古幣的男子；但台北地院基於刑事判決他有罪定讞，日前再度判還全數古幣2015張，若不能返還，要賠償台幣4030萬元，可上訴。

記者昨聯絡不上柯男，但柯的兒子受訪時表示，雖不知詳細案發經過，但「馬克幣就是在他 （指林男）那邊。」

判決書指出，柯姓古幣收藏家指林男前年得知，他將出售2015張「第一次世界大戰後所發行的面額10萬元舊馬克幣」，佯稱要以每張2萬元台幣收購，相約至北市某商行面交。

柯男指控，雙方前年10月27日雖碰面，但林男見面就以「交易金額過高」為由，表示欲短暫離開提領現金，離去前要求他先將古幣放置店內、「會有人來拿」，最後則請他改往商行附近賣場等候取款。

柯男久候未果，趕緊返回店內確認古幣情況，才知早被他人取走，趕緊提告林男要求返還；並要求若無法返還，須賠償同等現值台幣4030萬元。

林男出庭時否認詐騙，以「介紹人」自居的他也說，因準備參選立委，正在為選民做服務；他另辯說，若原告要索賠，應是向取走馬克幣男子索討。

法官審理後表示，檢方偵查後已認為取走古幣的男子對全案並不知情，做出不起訴處分確定，另審酌多名證人證稱，聽見林男在場提到「要買馬克幣」，加上高院刑事庭認定被告行使詐術騙走2015張馬克幣、判刑9月確定，本案如數判准柯男所求。