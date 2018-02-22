梁聖岳同團山友 疑滑落八通關土葛崩壁

2018-02-22

中大登山社成員 王至誠失蹤

〔記者花孟璟／花蓮報導〕23歲中央大學登山社成員王至誠，與包括去年受困喜馬拉雅山獲救的梁聖岳等6名隊友及2名協作，16日大年初一從花蓮進入日治八通關古道，20日傳出王至誠失蹤、疑似滑落土葛崩壁，隊友回頭尋人，卻只見疑似滑落痕跡，隊友下探崩壁100公尺尋人也未見蹤影，緊急透過衛星電話報案。

山區起霧 直升機難以搜救

疑似滑落地點日治八通關古道土葛崩壁，位於花蓮卓溪鄉，海拔約1400公尺，崩壁下就是秀姑巒溪上游的塔達芬溪。花蓮縣消防局第三大隊表示，土葛崩壁從大分山屋再往西，約需7小時路程，而從古道東出口南安走到大分也得要3天，路程遙遠。至於距離土葛崩壁最近、可降落直升機的大分山屋，昨天也籠罩雲霧中，黑鷹直升機昨天上午、下午2次任務都無法接觸目標。目前先留2人原地等待救難人員到達，其餘退回大分山屋等候；如天候轉好，會透過衛星電話通知消防局，以利派遣直升機載運救難人員進入搜救。

梁去年受困喜馬拉雅山獲救

據了解，9人登山隊包括7名隊員及2名協作，16日從花蓮進入日治八通關古道，同行人員都是各大學登山社的能手，失蹤的王至誠，是中央大學登山社成員，登山經驗豐富，同隊人員等待救難人員攜帶200米繩索等裝備上山，再一同加入搜救；另外，隊中也包括去年4月在喜馬拉雅山受困47天獲救的梁聖岳。

花消第三大隊長呂冠辰說，經由衛星電話向該登山隊伍進行瞭解，隊伍原預計20日抵達塔達芬駐在所紮營，20日下午5點左右，同行隊友發現王至誠失蹤，原路返回土葛駐在所附近尋找，發現山壁有滑落痕跡，同行隊友下崩壁找尋，但未發現人。

呂冠辰說，因下午以後天氣變糟，「比早上的雲層還更低」，且山區起霧，直升機未能順利執勤，地面5人已於昨午12點半出發、晚間抵達瓦拉米山屋；至於第2批等待搭機的搜救人員則正集結中，只要天候轉好，飛機就會起飛。