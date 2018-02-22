司法院前秘書長林錦芳除夕猝逝

2018-02-22

因心臟病發 享壽68歲

〔記者項程鎮、錢利忠／台北報導〕曾與最高法院院長、司法院副院長兩職位擦肩而過的司法院前秘書長林錦芳（見圖，資料照），除夕夜因心臟病猝逝，享壽68歲。有法界人士認為，林在2016年被提名司法院副院長後，因論文被控抄襲導致提名案生變，此事讓她深感羞辱，可能是促使她健康江河日下的主因。

此外，最高檢察署前檢察官莊春山於大年初二因癌症過世，連續兩位退休司法官在過年期間辭世，讓法界人士唏噓不已。

林錦芳1950年出生，美國杜克大學法學博士，司法官訓練所13期結業，曾任檢察官及台北、新竹等地方法院院長。林擔任司法院秘書長期間，積極推動法院科技化，主持刑事案件量刑數據分析等。

林錦芳兩度與高位擦身

2016年間，林錦芳一度被總統蔡英文提名為司法院副院長，立委黃國昌質疑林在2011年10月於「刑事法雜誌」發表的「妨害性自主罪量刑分析研究」，內容抄襲司法院當年度委託研究計畫「妨害性自主罪量刑分析」；當時林錦芳回應表示，自己本來就是量刑研究成員，摘記引用委託案研究成果報告並非抄襲。後來林的提名案仍生變落馬。

林錦芳被提名為司法院副院長之前，曾被時任司法院長賴浩敏規劃出任最高法院院長，不過時任總統馬英九後來任命司法官訓練所18期結業的鄭玉山擔任最高法院院長，引發司法界議論。

前檢察官 莊春山也病逝

大年初二過世的莊春山1948年出生、司訓所14期結業，曾任高檢署書記官長，2014年退休後轉任律師，一年多前被診斷罹癌，莊與病魔奮戰一年後，仍不敵過世；莊擔任台北地檢署主任檢察官期間，曾偵辦股市大戶雷伯龍炒股案等多起重大經濟犯罪案件。