男女和合術 吸乾矯正署女高官1900萬

2018-02-22

還向錢莊借錢 滾成4千萬

〔記者魏瑾筠、陳慰慈／綜合報導〕矯正署新竹誠正中學51歲的女副校長張聖照，擁有中央警察大學犯罪防治研究所博士學歷，卻迷信「觀音心法」道場女法師顏伶軒為她舉辦法會消災，與「男女和合術」可讓男友回心轉意，2010年起投入1900餘萬元積蓄供養顏女道場，甚至向地下錢莊借錢滾成4000多萬元鉅債，最後狀告顏女詐欺。桃園地檢署去年偵結，將顏女予以不起訴處分，經張女聲請再議，經高檢署發回桃檢續行偵查。

案發後，矯正署將張女調派矯正署後勤資源組擔任科長，同時啟動關懷輔導機制，對張女提供心理支持服務。

桃檢調查，在新北市板橋開設「觀音心法」道場的顏女，被控於2010年12月至2014年6月間，以張女運勢低落、磁場不佳，須施作「煙供」或購買神明加持的香包、聖物才可增加運勢；另稱得辦法事、贊助法會累積功德及道場經營困難等理由，讓張女掏錢或匯款。

張女控訴，顏女稱她命運坎坷，須辦法會做功德才能避開劫數，還稱神明指示她須買交通工具給道場使用、買新屋當作新道場，才會受到庇佑。她因此為顏女在桃園市龜山購置新屋，顏女還要她得繳納新道場的水電、管理費。

張女指控，顏女就連想要考法師資格，都要她幫忙付報名費，還稱她有冤親債主纏身，處境危急、得辦法會化解，她因此張羅借錢讓顏女辦法會；不料，顏女又以可解救她的經濟困境，稱說要幫她赴泰國製作「老鼠喝貓奶」的佛牌聖物，一旦擁有佛牌，便可化解任何問題，又要她掏錢。

據檢方了解，張女因四處借貸搞得親友走避，為了找錢，涉嫌偽造薪資證明向地下錢莊借貸，卻因利滾利還不出錢，錢莊上門討債，而涉嫌變造自己的識別證給對方，讓黑道方便進出監所會客，結果對方持假識別證想出入監所被識破，此案因而爆發。

擁有美國聯邦國際大學博士學位的顏女挨告後向檢方指稱，當年張女找她作法挽回男友，後來兩人成功復合，張女還在道場討論區分享自身成功案例，而新道場的房屋是因張女見舊道場漏水，主動要贊助，她才提議把自己在桃園買的房子讓渡給張女，但貸款、頭期款均由張女負擔。

檢方認為，張女為具有相當社會智識的成年人，對民俗宗教的不確定性應該有所認知，難憑事後單一指訴，就認定顏女施行詐術，因此將顏女予不起訴處分；張女另涉嫌偽造薪資證明、監獄識別證案，由橋頭地檢署依偽造文書等罪嫌偵辦。張女前年還幫王姓女友人偽造薪資帳戶存摺內頁，助王女向金主借款42萬元，檢方去年依詐欺取財罪將張、王起訴，新北地院審理中。

  • 女高官交付道場款項

    女高官交付道場款項

  • 時任法務部矯正署教化輔導組科長的張聖照曾至基隆與監獄志工會談。（翻攝基隆看守所官網）

    時任法務部矯正署教化輔導組科長的張聖照曾至基隆與監獄志工會談。（翻攝基隆看守所官網）

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