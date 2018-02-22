男女和合術 吸乾矯正署女高官1900萬

2018-02-22

還向錢莊借錢 滾成4千萬

〔記者魏瑾筠、陳慰慈／綜合報導〕矯正署新竹誠正中學51歲的女副校長張聖照，擁有中央警察大學犯罪防治研究所博士學歷，卻迷信「觀音心法」道場女法師顏伶軒為她舉辦法會消災，與「男女和合術」可讓男友回心轉意，2010年起投入1900餘萬元積蓄供養顏女道場，甚至向地下錢莊借錢滾成4000多萬元鉅債，最後狀告顏女詐欺。桃園地檢署去年偵結，將顏女予以不起訴處分，經張女聲請再議，經高檢署發回桃檢續行偵查。

案發後，矯正署將張女調派矯正署後勤資源組擔任科長，同時啟動關懷輔導機制，對張女提供心理支持服務。

桃檢調查，在新北市板橋開設「觀音心法」道場的顏女，被控於2010年12月至2014年6月間，以張女運勢低落、磁場不佳，須施作「煙供」或購買神明加持的香包、聖物才可增加運勢；另稱得辦法事、贊助法會累積功德及道場經營困難等理由，讓張女掏錢或匯款。

張女控訴，顏女稱她命運坎坷，須辦法會做功德才能避開劫數，還稱神明指示她須買交通工具給道場使用、買新屋當作新道場，才會受到庇佑。她因此為顏女在桃園市龜山購置新屋，顏女還要她得繳納新道場的水電、管理費。

張女指控，顏女就連想要考法師資格，都要她幫忙付報名費，還稱她有冤親債主纏身，處境危急、得辦法會化解，她因此張羅借錢讓顏女辦法會；不料，顏女又以可解救她的經濟困境，稱說要幫她赴泰國製作「老鼠喝貓奶」的佛牌聖物，一旦擁有佛牌，便可化解任何問題，又要她掏錢。

據檢方了解，張女因四處借貸搞得親友走避，為了找錢，涉嫌偽造薪資證明向地下錢莊借貸，卻因利滾利還不出錢，錢莊上門討債，而涉嫌變造自己的識別證給對方，讓黑道方便進出監所會客，結果對方持假識別證想出入監所被識破，此案因而爆發。

擁有美國聯邦國際大學博士學位的顏女挨告後向檢方指稱，當年張女找她作法挽回男友，後來兩人成功復合，張女還在道場討論區分享自身成功案例，而新道場的房屋是因張女見舊道場漏水，主動要贊助，她才提議把自己在桃園買的房子讓渡給張女，但貸款、頭期款均由張女負擔。

檢方認為，張女為具有相當社會智識的成年人，對民俗宗教的不確定性應該有所認知，難憑事後單一指訴，就認定顏女施行詐術，因此將顏女予不起訴處分；張女另涉嫌偽造薪資證明、監獄識別證案，由橋頭地檢署依偽造文書等罪嫌偵辦。張女前年還幫王姓女友人偽造薪資帳戶存摺內頁，助王女向金主借款42萬元，檢方去年依詐欺取財罪將張、王起訴，新北地院審理中。