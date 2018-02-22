猥褻、運毒、種大麻皆減刑！ 法官被指濫用情堪憫恕 檢上訴到底

2018-02-22

〔記者黃捷／台北報導〕法律不外乎人情，刑法訂立「情堪憫恕」法條，讓法官面對可憐的犯罪者，能視情況減刑，但因法條定義不明確，連種植大麻、猥褻女童、走私毒品等犯罪者，都曾有法官引用該法條輕判，引發社會議論，有檢察官甚至揚言，只要法官引用「情堪憫恕」減刑，一律上訴到底。

種大麻從7年變緩刑

有毒品前科的李姓男子在住處種大麻，被逮後聲稱第一次種大麻，獲法官採信，並認為他種植「兩房間的大麻」與大規模種植場的危害程度有別，若以「製造二級毒品」最輕刑度7年以上來處刑過重，引用「情堪憫恕」減刑為2年9月，且給予緩刑。

猥褻女童自行停手也輕判

另名楊姓保全則是尾隨小四女童，趁機摸舔胸部等加以猥褻，落網後承認犯行，表示懊悔，承審法官認為他「自行停手，沒有進一步非禮，人性尚未泯滅」，並考量無前科，也以情堪憫恕之由輕判1年10月。

運毒減刑2次也可緩刑

此外，巴姓男子以夾帶每公斤4萬元的運毒酬勞，在行李箱中夾藏4公斤安非他命闖關入境，被海關查獲後認罪，聲稱不知毒梟真實身分；法官以他首次犯罪、非主嫌等由減刑2次，最後判刑2年，也給予緩刑。

打官司彷彿賭博碰運氣

對於「情堪憫恕」濫用怪象，檢察界一直有批判聲浪，有檢察官指出，許多犯罪者開庭裝可憐，讓辯護律師引用該法條聲請減刑，如果遇到「菩薩法官」，各種奇怪理由都會被採信，打官司彷彿像在賭博碰運氣。

檢建議推行大法庭制度解決

該檢察官說，部分法官認知與社會大眾落差太大，才會出現這些令一般民眾難以認同的判決，未來只要遇到法官依「情堪憫恕」減刑，一定上訴到底；檢方建議，司法院近期有心推行大法庭制度，建議能一併解決此一怪象。