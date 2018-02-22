臉書感情狀態改喪偶 人妻詛咒老公判免賠

2018-02-22

法官：登載時間不長 無大侵害

〔記者王俊忠／台南報導〕蔡姓男子與妻子蓓蓓（化名）感情不睦分居，蔡妻回娘家後將自己「臉書」感情狀態改為「喪偶」，結果蔡男一堆親友都以為他亡故，十分驚嚇；蔡從親友處得知妻子詛咒他，提告求償10萬元精神慰撫金；台南地院簡易庭表示，「喪偶」雖有詛咒之意，但用詞並非激烈，在臉書上登載時間不長等情，認為被告未對丈夫造成重大侵害，判不必賠償。

夫妻分居 夫控妻意圖羞辱

蔡男提告主張，他與蓓蓓在有婚姻關係時期感情不睦，妻子搬回娘家，與他分居期間的105年12月，意圖羞辱及侵害他的名譽與精神，竟將社群網站臉書感情狀態更改為「喪偶」。

「喪偶」驚動親友誤以為他死亡

蔡男痛陳，妻子此舉使其表姊誤以為他已死亡，而向他胞姊詢問，進而驚動許多親友，他的姨媽、許多親戚都為此受到驚嚇，有的打電話詢問其母親「xx是否死亡了？」造成其母不堪其擾，導致躁鬱症加重，他也花費很多心力澄清自己的烏龍死訊，還忙著安撫母親與眾親戚的情緒，自己上班情緒也受到影響，身心俱疲、痛苦不已，依此求償10萬元。

蔡妻反駁說，因為結婚後受到丈夫許多蓄意侵害的不法行為，痛苦難以言喻，丈夫還誣指諸多不實內容向法院聲請調解離婚，她才會在臉書上註明喪偶，「這只是情感的抒發」，無其他不良發言，且在臉書上對好友及知悉丈夫的親友都設定為「不公開」，無故意羞辱丈夫的意圖。

法官認為，蔡妻把喪偶字眼登載在臉書上，但這兩字措詞並非激烈，雖對原告有負面、詛咒意味，固然不當，不過未涉及社會對原告價值的貶損，也無其他不當發言，蔡妻登載時間不及1個月，未刻意對親友公開，難認對原告構成重大情節的侵害，蔡男求償並無理由；還可上訴。