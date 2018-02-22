蕉園農婦遭割喉 承租男也命喪工寮

2018-02-22

〔記者蘇福男／高雄報導〕65歲許吳（冠夫姓）婦人，前天中午遭人割喉陳屍在高雄燕巢的自家香蕉園，警方在相距50公尺的工寮旁，發現與許吳認識的林姓男子胸口插著1把水果刀，倒臥血泊氣絕身亡。警方研判，2人疑土地使用糾紛引發殺機，林男先殺死許吳後再自戕，檢方今將複驗2人遺體，深入追查全案。

疑鄰男先殺農婦後自戕

前天上午11時，許吳婦人的丈夫發現妻子沒回家煮飯，前往果園察看，赫見妻子躺在果園門口已無意識，身上有多條血痕，一度以為遭附近野狗攻擊發生意外，趕緊報警。

警方趕抵，發現許吳婦人脖子有開放性傷口，送醫不治，隨後在工寮旁發現林男倒臥血泊，頭部、脖子受傷，左胸口插刀，已經氣絕。警方封鎖現場調查，陳屍地點有大片面積的血跡噴濺及滴濺，地上留有鐵鎚、鐮刀、香蕉刀各1把，研判全案為凶殺事件，橋頭地檢署承辦檢察官陳俊宏指揮警方組成專案小組追查。

警調查是否土地糾紛引殺機

檢警調查，許吳婦人在燕巢區中華路一處偏僻農地種植香蕉，多年前曾佔用河川地使用，後來許吳將一部分土地租給林男種香蕉和盆栽。據查，最近許吳將土地交還河川局曾引發林男不滿。

林男將租來的農地圍起來，造成許吳進出不便，雙方為了此事多次發生口角，研判前天2人再度起爭執，林男一時情緒失控或事先攜械談判，過程中殺死對方後隨即自殺。

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