劫比特幣轉匯中國 藏鏡人疑跨國指揮

2018-02-22

〔記者張瑞楨／台中報導〕亞洲首件比特幣強盜案！

亞洲首起搶劫比特幣案

僅國中、高中學歷的施吉堯等4名男子，誘騙經營資訊公司的戴姓老闆與吳姓員工到台中交易比特幣，4人持空氣槍壓制戴男2人，用戴男手機把18個單位（俗稱顆）、價值504萬元的比特幣轉到中國某帳戶，歹徒還上演毆打黃嫌、黃嫌還用酒瓶敲破自己的頭，以苦肉計製造酒後互毆假象；警方逮捕4嫌，研判以他們的學歷程度，無能力籌劃此案，疑另有首腦或「委託人」指點，不排除幕後藏鏡人藏身中國，4嫌已遭收押偵辦。

中市警局一分局偵查隊調查，施吉堯（23歲）、黃偉明（25歲）、林宗翰（20歲）與蕭富元（23歲），有比特幣買賣經驗，一夥人從臉書社群得知，在桃園市經營資訊公司的戴姓老闆是比特幣玩家，擁有「比特幣礦場」，目前有18個單位（俗稱顆）比特幣待售。

用假鈔誘賣家出面 亮槍逼轉帳

4人遂由黃嫌出面，以每單位28萬元，比市價高2萬至3萬元，共504萬元購買，4人還用假鈔裝滿保險箱，先拍攝短片給戴男過目，證明確有現金可買比特幣，戴、吳2人遂於10日晚間到台中市黃男承租的民宅交易。

戴男用手機出示帳戶（錢包）內的18個比特幣給黃嫌審閱，另3名埋伏的歹徒現身，持空氣槍毆打控制戴、吳2人，用戴男手機把比特幣強行轉到中國帳戶，再把戴男手機重置，清除轉帳資料。

製造鬥毆假象 歹徒合演苦肉計

4名歹徒隨後把戴男與吳男灌酒，黃嫌自己也狂喝高粱酒，還吞安眠藥止痛，再由施、林、蕭3人在屋內毆黃，把桌椅翻倒，黃嫌並拿酒瓶砸破自己的頭，隨後3歹徒離去，留下黃嫌看管戴、吳2人，黃嫌任由戴、吳2人反抗與毆打，黃嫌稍後被打到受不了，逃離民宅倒臥騎樓下，鄰居報警。

員警把受傷的黃嫌與戴男、吳男3人送醫，黃嫌宣稱3人喝酒起衝突互毆，不需警方介入；但戴男與吳男說，他們是強盜案的被害人，遭毆過程中還聽到1名歹徒說：「就照著劇本演下去。」

4人學歷不高 警追緝幕後首腦

警方調查，戴男手機雖被重置，但轉帳紀錄已上傳到雲端，檢警初步認定確是一起強盜案，先逮捕黃嫌，14日晚間再赴金門逮捕企圖潛逃中國的林嫌，同時於高鐵逮捕施嫌，翌日於台中逮捕蕭嫌。

檢方聲押4嫌，台中地院依組織犯罪防制條例、詐欺、強盜等罪裁定羈押。