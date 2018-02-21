消防員捏氣球 促成姻緣

2018-02-21

〔記者曾健銘／新北報導〕「這題答對的人，我有小禮物要送他喔！」新北市文化消防分隊33歲消防員張勝興，開心地招呼小朋友，雙手卻又捏又轉，不到30秒，斧頭造型氣球就完成了。張勝興熱中造型氣球，還曾報考新北市街頭藝人證照，雖然連兩次鎩羽而歸，但他不氣餒地說：「我會持續精進技術，未來再度挑戰！」

防火宣導 吸引民眾駐足聆聽

張勝興說，起初他只是絞盡腦汁思考如何吸引民眾駐足聆聽防火宣導，「如果只是平淡講解、單方面宣傳消防知識，民眾很難買單！」於是他閒暇時上網學習造型氣球技術，再透過有獎徵答吸引人氣，沒想到玩出興趣，技巧也越來越純熟。

初學者要克服氣球爆炸恐懼

「技術不難學，最關鍵的就是要克服恐懼！」張勝興說，氣球受到擠壓後突然爆炸是常有的事，但也很難預測，初學者在捏、摺氣球過程中，會顯得戰戰兢兢、綁手綁腳，「當初我也是花了一段時間才突破，現在已經對爆炸麻痺了！」

張勝興把握有限時間持續磨練技術，只要有大型宣導活動，就會看到他穿梭在學童間，做出活靈活現的動物造型氣球。

精進技術 挑戰街頭藝人證照

張勝興偶爾也會幫忙朋友布置婚宴會場，曾有同事借重他這項「長才」，利用他摺出的可愛造型氣球，順利求婚成功。

他說，聽聞國外有氣球造型師一職，也有相關證照，現在除做好份內工作，也會持續精進自己的技術、考取街頭藝人證照，並朝「氣球造型師」目標邁進。