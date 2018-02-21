李謀旺個性耿直 講究績效與數據

2018-02-21

〔記者黃良傑／高雄報導〕鳳山分局長李謀旺為警察大學消防系51期畢業，對防災救難有獨到見解，因擔任過多任「大小聯盟」分局長，資歷完整；熟識者表示，李講究績效評比數據，以達到評核公平性。

李謀旺曾任刑事組長，先在警界「小聯盟」打拚，歷任佳里分局長、樹林分局長、板橋分局長、竹北分局長，以及新竹縣警局督察長、新竹市警局副局長，再調入警政署勤務指揮中心科長，後來外派「大聯盟」高市警局，歷任六龜分局長、林園分局長、左營分局長，期間也進修警大警察政策研究所博士。

跟過他的警官表示，李謀旺個性耿直，會充分授權給中間幹部，對長官交辦事項全力以赴，講究績效管理，重視數據評比，雖因此而讓基層有壓力，對中間幹部帶領卻有加分，因採數據評核，對基層尤其是資深官警，要求與壓力相形較高較重。

李謀旺被指「新官上任三把火」，除了春安績效問題，還有降低服勤時數、縮減加班費及大樓駐點服務。他表示，因有基層反映勤務時間過長，加上近期警力有所增補，才降低服勤時數。

李謀旺先前在左營分局實施的「駐點服務」，要求員警利用勤區查察時間，至大樓、廟宇等人潮聚集場所執行犯罪預防宣導，並受理民眾治安反映事項，深化警民關係；未料沿用至鳳山分局卻遇反彈，反被基層批評「擺夜市」，還跟大樓保全搶位置坐，督察室已介入調查。