鳳山分局被指要求春安績效 開倒車？高市警局長震怒要查

2018-02-21

鳳山分局長李謀旺管理方式惹議

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局鳳山分局長李謀旺到任未滿一個月，昨遭人於「靠北警察」PO文批評，指他違背警政署體恤官警的用心，開倒車要求春安績效。李解釋所為純屬內部目標管理，只當作年終考績的客觀依據；但警察局長何明洲一度震怒，要求徹查17個分局有無違反警政署規定、恪遵春安不評比的通令，若有分局長違反規定，將予懲處。

市警局：過個沒壓力的春節假期

何明洲表示，應給官警回家過年，好好過個沒壓力的春節假期，不應有績效評比，得知基層反映後，他指示督察徹查17個分局有無違反署長美意。何明洲說，李謀旺有向他解釋是誤會，未要求春安期間進行績效評比，純屬內部目標管理，以做為年終考績的客觀依據。

昨有警方人員於「靠北警察」PO文，指鳳山分局長李謀旺新官上任三把火，要求官警降低服勤時數、縮減加班費，原本每天服勤12小時，因預算不足改為服勤10小時；還要求春安績效，違背前任和現任署長陳國恩、陳家欽要求「春節常態化」的美意。

PO文者表示，陳家欽大力推動業務簡化，取消各式不必要勤務、業務，今年終於盼到春安沒有績效評比，不料鳳山分局突然於春安工作起跑當天，通報各單位要取締賭博，還有毒品績效統計；經詢問鳳山分局高層，回覆沒有評比，但有配件數，基層抨擊「一個分局長直接卯起來跟署長、局長對幹」。

李：純屬內部目標管理

李謀旺表示，自己一直以來都是做對的事、把事做對，他解釋縮減加班費部分，是因有同仁反映勤務時間過長，影響休息等，才研議減少超勤時數，或改為一週一勤務方式，但尚未定案；至於春安績效，並沒有針對查槍、抓賭、緝毒等刑案開列目標件數或績效評比，加諸基層壓力。

李表示，為獎勵公平，鳳山分局有訂定外勤單位績效評核，純屬內部目標管理，以做為年終考績的客觀依據，與加強重要節日安全維護工作無涉。

不過有高層官警私下認為，各分局平日就會以治安、交通、服務等工作評比，做為年終考績依據，不需選在春安期間強調或要求，否則容易有不同解讀或誤解。