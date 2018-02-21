別漏看 財神顯靈有預兆

2018-02-21

刮刮樂仍有2千萬大獎

〔記者吳佳蓉、魏瑾筠、陳建志／綜合報導〕財神爺給訊號，別漏看！今天開工日，雖然大樂透百萬加碼獎「春節大紅包」已全數開出，不過刮刮樂仍有2個2000萬元頭獎、3個1000萬元頭獎及302個百萬大獎未刮出，等著幸運兒來拿。台彩透露，刮刮樂百萬以上獎項得主，似乎全都有財神相助，有的因眼皮跳，有的夢到中頭獎，有的是苦尋車位不著，最終落腳彩券行前，買刮刮樂試手氣，幸運躍升百萬富翁行列。

昨大樂透1億獨得 獎落桃園

昨晚開獎的大樂透，頭獎獎落桃園，1注獨得1億元，業者方毓直呼「土地公很靈驗！」，稱這兩天才去家附近的土地公廟祈求能開出頭獎，沒想到真的開出，明天要辦桌還願。

大樂透除夕到初五天天開獎，開獎六次，就有四次開出頭獎，開出頭獎比率66.7%，打平去年紀錄。台彩提醒，今晚開獎的大福彩，頭獎上看2.85億。

財神指引停車 母女刮中300萬

台彩表示，不少刮中百萬元獎金的彩迷，在幸運中大獎前，往往會出現不起眼的小預兆。像台中一對母女，大年初二到清水紫雲巖拜拜，在中山路「金寶來彩券行」旁找到車位，母女見大家在買彩券，花500元隨便拿一張別人挑剩的「金犬獎」刮刮樂，沒想到幸運刮中頭獎300萬。

彩券行員工黃敬文表示，刮出大獎的母女，每年都會來拜拜，順道大啖清水著名的米糕店美食。當天車位難找，兩人繞了好幾圈，快放棄前，終於在彩券行門口發現車位。黃敬文轉述，母女兩人心想，該不會是老天爺指點吧，因此走進店裡買刮刮樂，中獎了又驚又喜。

刮中5千元加買整本 中百萬

另外一名男子眼皮跳不停，直覺運氣不錯，到桃園市桃園區龍壽街「滿億彩券行」買「2000萬開運發財金」刮刮樂，第一張刮出5000元，之後加碼整本就幸運刮出二獎100萬元；開心說要把獎金存起來當兩歲女兒的教育基金。

女導遊請假買 夢中情景實現

請中壢區東明街「招財進寶彩券行」員工張婌媚則表示，一位年約30歲的女導遊，每週平均來店裡2、3次，中獎當天本來要上班，但因前晚夢到自己中頭獎，特別請假來買刮刮樂，結果真的刮出100萬元。

台彩表示，除夕至初五，全台共有5名億萬富翁誕生，包括初四開出的6.58億元威力彩頭獎、2.42億元大樂透頭獎，除夕開出的1.6億元、初一及昨晚開出的1億元大樂透頭獎。而大樂透「春節大紅包」也於初四全數開出，共開出454組，其中261組單注可獨得百萬元。

電腦型彩券銷售明顯成長

台彩統計，除夕到初四，電腦型彩券及刮刮樂銷售金額約118億元。總經理蔡國基表示，與去年相較差不多，僅少了4~5億元，減少部分主要在刮刮樂，雖然今年人氣超旺，但一次購買整本的比重降低，影響銷售金額，電腦型彩券銷售則明顯成長。