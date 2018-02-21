惡火2死3傷 過年團圓成永別

2018-02-21

〔記者劉曉欣、林良哲／彰化報導〕彰化縣和美鎮彰新路一處三代同堂的連棟透天民宅，屋主77歲江姓老翁與76歲妻子的臥房，疑電線或電器使用不當，昨大年初五凌晨1點多火警，由於火勢來得太快，老夫妻倒臥在二樓後方樓梯口，命喪火場，老翁的兒子大喊「救命」，與妻兒一家3口逃到頂樓獲救，3人輕微嗆傷。

江家三代居住在彰新路巷弄間的老社區，江姓老翁與兒女都住在相連的3棟透天厝，老翁的兒孫住在邊間，改建成3樓半建築，老夫妻與女兒的住所均是2層樓建物。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋表示，消防人員分別破壞老翁住處一樓鐵門、老翁兒子住處一樓鐵窗，進入後發現老夫妻已倒臥在二樓後方樓梯口；老翁的45歲兒子、46歲媳婦與12歲孫子逃到頂樓，所幸3人僅輕微嗆傷，無明顯外傷。

黃琮棋指出，初步研判起火點在老夫妻的二樓臥室，室內有電暖器、電視機，懷疑是電線或是電器使用不當釀禍，火舌竄燒到兒子住處，確實起火原因有待進一步調查。

鄰居透露，江姓老翁多年前曾經小中風，仍可行動，老翁兒子在鴻海集團上班，平日都在中國工作，原本預計今天返回工作地；老翁女兒、女婿前晚不在和美過夜。彰化縣長魏明谷昨前往彰化市立殯儀館慰問死者家屬，致送急難慰問金。