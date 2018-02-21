大年初五妻開工 夫埋伏 開4槍狙殺

2018-02-21

懷疑妻子亂倫

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有家暴前科的70歲男子林駱榮華，懷疑妻子亂倫，昨大年初五傍晚持手槍，到68歲妻子張婦工作的米粉工廠門口埋伏，對下班的妻子連開4槍狙殺後逃逸，張婦左胸、背部及右鼠蹊部、手臂共4處中槍，當場沒有生命跡象，警方於晚間7點半在凶嫌住處附近山坡公墓，發現他吞藥畏罪自殺，將他送醫急救，有生命危險。

凶嫌吞藥自殺 送醫

警方表示，一般來說凶手與受害者如果有親密關係的話，凶手為了要置對方於死地，常以近距離行刑方式，朝重要部位開槍，以本案為例，林駱寫好遺書，志在取妻性命，針對胸部、下體開槍，就是一種非常「個人化」的行凶手段。警方除依殺人罪偵辦，並連夜找尋凶槍中。

據了解，林駱酒後經常辱罵妻子討客兄，曾跟妻兒發生扭打，去年妻兒有聲請保護令。

大年初五妻子開工，昨天傍晚5點多，林駱身攜槍彈，前往新竹市南港路妻子上班的米粉工廠外守候，見妻子下班走出來，不顧周遭還有其他下班員工，竟在眾目睽睽下朝妻子胸部、下體各開一槍，見妻子倒下再開2槍，擊中腋下、手臂，逞凶後騎機車逃逸。

目擊的工廠員工認出凶手就是張婦的丈夫，張婦同事並緊急為她人工呼吸，但仍因傷勢過重，到院前死亡。

警方接獲報案，在林駱家發現他所留遺書，內容表示「××亂倫、豬狗不如，我啞巴吃黃連」，另一組警網發現林駱的機車停在住家附近山坡，搜山後，於晚間7點半找到倒臥在一處墳墓旁的林駱，他已喝下農藥，全身抽搐顫抖無法言語，立即將他送醫。

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