國中生 母離家父癱瘓 學校供餐 警陪伴送暖

2018-02-21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣14歲溫姓國中生，出生後母親就與情人另築愛巢，離家不知去向；溫少的父親去年10月中風癱瘓成植物人，住在醫院安養中心，溫少頓時失去依靠，獨自一個人過活。苗栗縣警察局通霄警分局第三組組長郭朝文得知，安排員警每天前往溫少住處，對他加油打氣，成為少年的「好鄰居」，讓溫少感受社會溫暖，勇敢面對未來。

苗栗縣阿斌哥大愛協會得知溫少狀況，也承諾負擔他往後的學費，希望讓溫少無後顧之憂，努力奮發向上。溫少對汽車修護工作頗具興趣，期許自己之後就讀職業學校，習得一技之長。

郭朝文今年初與友人泡茶，聽到友人提及溫少的狀況，心生不捨，一想到溫少無所依靠，郭朝文及時伸出援手，要讓溫少感受社會溫情，並導引他走往正途，不要因家庭狀況心生偏差。

之後郭朝文安排轄區派出所並聯繫巡守隊等，每天巡邏時都到溫少家中噓寒問暖，閒暇之餘也會前往他家中與少年聊天，了解日常生活情形。

「似乎人生成長路最悲慘的劇情，都一一在少年身上上演！」郭朝文說，溫少自小母親就離家不回，父親又在溫少求學階段成了植物人，讓人不忍鼻酸；幸好溫少祖父留下一間小屋，讓他還有地方棲身。

溫少平時靠著學校提供的營養午餐，打包一份當晚餐，並學會簡單料理，解決假日三餐問題。不過，溫少害羞地說，自己一個人在家中過夜，難免會覺得害怕，不敢一人睡覺。幸好有鄰居發現，會到家中陪伴等待少年入睡，現在還有警察與巡守隊員每天前往關心，讓溫少感受社會溫暖，不再擔驚受怕。