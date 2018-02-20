法務部長邱太三訪友自駕 追撞計程車

2018-02-20

〔記者許國楨、謝君臨／連線報導〕「有眼不識太三」？法務部長邱太三前天大年初三（十八日）開車到台中拜訪親友，途中疑未注意車距追撞前方停等紅燈的計程車，他下車後連連道歉，幸好車輛只是輕微擦撞沒有人受傷，且雙方都沒有酒駕。

不識「太三」？ 警︰當下認出秉公處理

至於外界傳出當時連同處理車禍員警及計程車運將都不知道對方是法務部長，「有眼不識太三」。警方表示，當下即認出是法務部長，但仍秉公處理，依規定對兩造一併進行酒測。

警方指出，這起車禍發生在前天下午三點多，邱太三自己開車到台中訪友拜年，途中行經台灣大道及館前路口時，追撞前方停等紅燈的計程車，造成計程車後保險桿及邱的前保險桿凹陷，雙方都沒受傷。

當街接受酒測 部長自嘲一撞大吉

邱太三昨受訪時自嘲「一撞大吉」，表示當天因總統蔡英文至台中梧棲浩天宮發紅包，他也回去跟老朋友敘舊，而後趕回台中準備參加高中死黨聚會，不料他經過路口時判斷錯誤煞車不及，追撞前車，造成對方後車廂板金輕微凹陷，他原欲與對方私下和解，賠償車損，不過因對方有保險，要出險必須報案，才請警員到場協助。邱說，他自知理虧，私下有先賠對方五千元，讓對方可以先修理車子，不要影響對方工作。

未帶隨扈 邱︰讓他們陪家人過年

邱太三指出，因是私人假期，因此未帶隨扈、駕駛同行，「我叫他們到台中的話，不太方便，而且這樣他們就沒辦法陪家人過年，所以我就想那我自己開」。他說，案發後，他與司機閒聊，發現對方是在台北執業、回台中過年，初五才要返回台北工作，對方還問他：「你真的是部長？」他回：「恐怕是喔」，對方還說那這樣「電視會不會播出來？」

追撞#邱太三span〉