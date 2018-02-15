踩破遮光罩摔進屋 毒蟲被辣椒水制伏

2018-02-15

〔記者曾健銘／新北報導〕22歲邱姓毒蟲，日前上午疑似吸食毒品後神智不清，拿著水果刀跑到住家附近的社區門口朝著路人胡亂揮舞，嚇壞不少民眾，警方趕抵現場制止，但邱男早逃進社區8樓頂，站在屋簷持刀與警方對峙，孰料正當警員上前安撫時，邱男卻不慎踩破遮光罩，摔進8樓屋內，警員見狀跟著跳下樓，朝著邱男噴射辣椒水，隨即將他上銬壓制，結束一場驚魂。

新北市警淡水分局水碓派出所表示，日前上午7時許接獲民眾報案，指稱淡水區北新路一處社區前有名男子疑似精神異常，拿著水果刀在路邊揮舞，還企圖攻擊路人，警員黨友彤、黃子晏火速趕抵但無所獲，經目擊者指稱，持刀男子已跑進社區頂樓，2員趕緊呼叫支援並追上樓。

警方表示，邱男當時神情恍惚，不斷在屋簷邊來回走動，手裡還拿著刀，一邊大聲叫囂，警方因擔心貿然上前恐會造成其墜樓，只能在旁耐心勸說，孰料下一秒邱男就踩破遮光罩摔進屋內，警員趕緊跳下樓查看，因邱男仍未放下手中水果刀，警員拿出辣椒水噴向邱男，隨後將其上銬逮捕。

警方事後查看邱男傷勢，其僅有雙手挫傷，送醫後將其帶回派出所偵辦，經查其有毒品前科，但身上未搜出任何違禁品，偵詢時邱男情緒不穩，且面對警員提問皆胡言亂語，警方不排除他是施打毒品後才會做出這些脫序的行徑，依社會秩序維護法將他移送法辦。