前貪污惡警 撞斷女義交左腳趾

2018-02-15

〔記者鄭景議／台北報導〕59歲的張姓女義交，昨日下午在台北市內湖民善街與新湖三路指揮交通時，遭一輛左轉的黑色轎車撞及，張女左腳趾骨折；警方查出轎車駕駛人是前海山警分局偵查佐柯乃清，因涉嫌私吞毒品查緝的贓款，去年才被檢方起訴。據了解，張女並不打算提告，將會與柯乃清談和解。

46歲的柯乃清昨日下午4時47分，由新湖三路要左轉民善街時，疑似未注意有女義交在指揮交通，左車頭撞上張女，張女當場倒地，不斷哀嚎，經送往內湖三總急救，發現左腳趾有骨折的情況。

柯乃清曾任海山警分局偵查隊，2000年在永和分局時，護航地下錢莊業者，找來欠債的張姓男子背黑鍋，被轉調至海山警分局，法院依幫助頂替罪判處5月徒刑，得易科罰金15萬元，2009年柯員遭到撤職，同年9月離職。

另，2005年柯員在擔任海山警分局偵查隊時，與李姓等4名警員，至板橋一間旅館查緝毒品，當場查獲陳姓女子意圖販賣毒品，現場查扣海洛因、安非他命、K他命與現金32萬餘元贓證物，4天後，柯就將海洛因送入新北檢贓物庫，其他毒品及吸食器等查扣物，遲至2006年3月才繳庫。

因販毒遭重判的陳女，前年在台中女子監獄申請發回扣押物，檢方才發現警方當年並未將32萬餘元贓款繳庫，東窗事發；儘管柯員堅稱被誣陷，去年11月仍被起訴。