7天被捕3次 這回偷走議員的愛瑪士

2018-02-15

〔記者蔡宗勳／嘉市報導〕民進黨籍嘉義市議員王美惠的服務處昨晨遭宵小闖入，具紀念性的金幣、精品被一掃而空，損失難以估算，警方根據監視畫面鎖定一名王姓毒品人口兼慣竊涉案，昨天下午逮捕他並起出部分贓物，而這已是王嫌一週內第3次作案被捕，王美惠呼籲對染毒竊賊從重量刑，才能維護社會治安。

王美惠前晚夜宿服務處，昨早6點多起床，驚見有幾個房門應關未關，感覺訝異，懷疑遭入侵，先打電話給胞姊確認沒有來過服務處後，立即向轄區派出所報案。

員警到場偵辦發現服務處遭翻箱倒櫃，經清點，包括王美惠所有的精品及其已故閨密生前贈送的金幣全被偷走；王美惠強調，金錢損失事小，但紀念性是無價之寶，案發在為民服務的地方，「很心痛」！

調閱監視畫面顯示，王嫌昨晨4點左右騎機車經嘉市新榮路王美惠、前市議員江熙哲聯合服務處，發現王的機車掛著安全帽，原本想偷安全帽，結果拿起來，藏在裡面的大門遙控器掉了出來，王嫌乾脆開門進入，在裡面大肆搜括，直到5點半才帶一大箱「戰利品」出來。

監視器雖錄到清晰的機車車牌，但一查是在嘉義縣民雄鄉失竊的贓車，幸幹員發現王某微禿的樣子，想起是前兩天涉偷貨車到後湖闖空門被逮的王嫌，兵分數路將他緝捕到案，在其租屋處起出名牌包、皮夾等，其中一條「愛瑪士」名牌皮帶，還被王某繫在褲上。

王美惠指認後說，還有半數失竊物沒追回，對自己成了竊盜被害人很感慨。