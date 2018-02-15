祖嬤級3扒手 偷超過120年

2018-02-15

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊肅竊組，為掃蕩竊賊利用年節期間伺機作案，近日分別在大台北地區仁愛、力行、溪州等傳統市場，逮獲3名阿嬤級的資深老扒手，每位都有超過40年的資歷，被捕時也都倚老向警方演起苦情戲求放人，但實在前科累累，仍被送辦。

3人近200歲 落網都說不得已

警方調查，被捕的71歲喑啞扒竊老婦黃金枝，名列警方鷹眼專案對象，曾6度被台北市刑大逮捕，後來被迫前往中南部一帶作案。黃婦只要被人查獲行竊，都會裝不會手語無法溝通，再用一副可憐模樣希望求得原諒，曾使許多民眾放她一馬。

警方表示，她此次北上作案，疑也是被台中警方屢屢查獲，只得離開居住的台中地區。她被逮時一直用手語推說是兒孫不孝，讓她年邁仍為了討生活拋頭露臉。

至於64歲嫌犯潘秋蘭，從20歲起就投入扒竊集團，已算是「祖師嬤」級大前輩。當年她因擅於使用刀片割劃被害人皮包行竊，曾和幾名同齡姊妹組織過「小刀會」合夥作案，但也曾被台北市刑大逮獲5次。

警方表示，潘婦以前都愛裝成貴婦，打扮得很有氣質，在士林、天母一帶商場行竊，後被警方抓到怕，和姊妹散夥，開始獨立作案。

她9日在新北永和區溪州市場被警查獲時，也是一身戲碼，裝可憐、博同情，說是為了家人溫飽才出來拚一拚，希望警方放一馬。

另外，59歲越南籍扒手林氏惠，已是第5度入境台灣作案，因為她每次來台都「滿載而歸」，所以已將台灣作為長駐地點，也可以用國台語和人溝通，幕後疑有竊盜集團在支援。

警方表示，嫌犯都是穿梭在傳統市場內，針對採買年貨的被害人，以身體緊靠，徒手行竊婦女皮包內財物或行動電話，員警依現行犯逮捕，經調查後依竊盜罪嫌分別移送台北、新北地檢署偵辦。