法官當庭用心開導 囚犯感恩 年年送賀卡

2018-02-15

劉邦繡判他刑期最重

〔記者吳政峰／綜合報導〕羅男原是大型竊車集團頭子，犯下44起汽車竊案，應合計服刑16年7月；其中有一案的承審法官、現任新北地檢署檢察官劉邦繡，更判他3年6月，在44案中判最重。但劉邦繡在開庭時特別開導羅男，讓他覺得沒被放棄，成了羅男的另類心靈導師，羅男入監後連續8年寫賀年卡給劉，劉邦繡直說「我相信人性良善，他應已存心向上」。

羅男覺得沒被放棄

45歲羅男的組織，曾名列台灣三大竊車集團之一，2008年羅男被逮，台中地院法官劉邦繡審理時，見他年紀輕輕，以朋友角度鼓勵他更生；羅男當庭啜泣，放棄上訴，2010年入監。

2010年底，劉邦繡收到羅的賀卡，展信閱讀數行，便紅了眼眶。因為，羅的內文提到劉邦繡讓他自省錯誤，「非常感謝，新年快樂」。

劉當下感慨又感動，回信勉勵他在獄中習得一技之長，以利於出獄找工作。沒想到從此開啟兩人賀卡往來情緣。

收到妻兒信流淚頓悟

羅男透露，剛入監時很不滿，一心只想著回去再拚，有一天看到妻兒的信，「心中突然覺得好痛」，眼淚不自主流下，反省從未盡過孝道，負起為人夫、人父的責任，當下頓悟。

羅男表示，他戒菸不下50次，從未成功，但4年前跟兒子說「爸爸要戒菸了」，再也沒碰過香菸；而好賭棋子麻將的他，也在答應妻子戒賭後，至今沒碰過一顆象棋。

劉邦繡表示，羅男是第一也是唯一寄賀年卡給他的被告，非常感動，也逐年體會到他試圖更生的誠意；透過書信往返，劉邦繡成為羅男的另類心靈導師，雙方因此建立這段特殊情感。

劉邦繡認為，誰無踏錯步伐，這些年看到羅男在監獄教化下的改變，對一名法官來說已足矣，祝福他持續努力，勇敢走出道路。