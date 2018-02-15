「如鄭捷般冷酷」無業男劈殺接濟恩人

2018-02-15

恩人頭裂 幸運撿回命

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣27歲無業男子江元賀，曾受昔日高中同學古男解囊接濟，他卻恩將仇報，無故持西瓜刀劈砍古男的頭部入骨，即使柄、刃分離，仍持續用刀柄敲捶，致古男傷重命危；江男被捕後，面對檢警訊問、開庭審理，始終面無表情、不發一語，檢警表示「有如鄭捷般冷酷」。苗栗地方法院法官認為，江男的行為擺明致人於死，依殺人未遂罪，判他7年6月。

江元賀與古男在學生時代感情不錯；畢業後，江男無穩定工作，2、3年前還曾向古男借錢應急。不料，江男去年11月25日下午1點多，攜帶西瓜刀及水果刀各1把，騎機車至古男在苗栗市經營的通訊行，見古男在通訊行前騎樓抽菸，竟自機車置物箱取出西瓜刀，持刀快步走向前未待古男反應，猛力朝古男頭部砍殺1 刀，因用力過猛，刀身斷裂、刀柄分離，但江仍不罷手，持續用刀柄攻擊古男頭部。

古男一度昏眩，待意識稍回，極力反抗閃躲；古男的妻子在通訊行內聽聞聲響，出店上前制止，與行人共同將江男壓制後報警。

古男頭部因刀傷造成頭顱骨折，深及頭骨骨膜，經急救撿回一命。他向檢警表示，江男向他借錢都沒還，因為都是小錢，他也沒放在心上；半年前，他還好意提醒江男要去工作，看能不能多少還一點，不是真的要跟江男索討，但江男就叫他不要再煩。此後約半年沒與他聯絡。

不說動機 判刑7年半

案發前一晚，江男突然打電話給古男，口氣笑笑地問「你人在哪？跟誰在一起？」又問隔天有沒有上班，古男回答有，江男就掛斷電話，隔天古男就遭江男攻擊。

江男在偵、審時均保持緘默，未為任何陳述；江男的辯護律師為他辯護，雙方並無深仇大恨，江男無殺害古男之犯意，應僅構成傷害罪。但法官認為，江男下手兇狠，顯見殺意之堅。