自己的紅包自己拚 威力彩+大樂透今上看7.5億

2018-02-15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕發大財就看今晚！台灣彩券公司表示，今日除夕不僅威力彩頭獎上看5.7億元，逢春節加碼，大樂透也將加開，頭獎上看1.8億元，兩大遊戲頭獎合計達7.5億元；同時，大樂透還將增開百萬加碼獎，中獎組數最多達210組，正適合新春試手氣。

大樂透還增開百萬加碼獎

台彩總經理蔡國基昨親赴台北市信義區的「金順發行」，免費發送百份大樂透紅包，號召彩迷一同加碼出擊，並邀來藝人阿Ken，吸引滿滿排隊人潮，最後還臨時加碼30份免費紅包。

蔡國基表示，今年春節加碼總獎金高達8億元，其中威力彩已率先於2月5日加碼2億元，累積至今晚，頭獎獎金上看5.7億元。大樂透則從今日除夕至初五天天開獎，估計今晚頭獎上看1.8億元。

此外，還有另一個加碼重頭戲，除夕、初一兩天，大樂透還會另外增開10個號碼，對中其中6個就中獎，可得獎金一百萬元的「春節大紅包」加碼獎，每日最高可能中獎組數達210組。

蔡國基指出，今年「春節大紅包」加碼金高達4億元，每組百萬，共釋出四百組，「一定會全送出。」因此，初一開獎後，四百組若還未全數開出，初二起將持續加開，直到四百組全送出，或是2月27日活動結束止。

假設到了2月27日，仍有剩餘組數未開出，剩餘獎金將直接加總，由當日開出組數均分。舉例來說，若屆時還有10組未開出，每組獎金百萬，10組總計千萬，當日若開出兩組中獎號碼，平分後每組可得5百萬元。如果還有一組號碼多注中獎情形，則每組分得獎金須再除以開出注數，以得出每注中獎金額。

台彩表示，從2月16日至3月1日止，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」遊戲，「基本玩法」一～六星獎金全部加碼，「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金倍數也將由6倍提高為7倍。

刮刮樂有6個千萬大獎

蔡國基表示，不只是電腦型彩券，過年刮刮樂也很有看頭。統計今年以來，台彩已推出15款新年限定版的新品刮刮樂，獎金合計超過198億元。

15款刮刮樂獎項多達4185萬個，其中獎金在百萬以上獎項有355個，至今僅刮出15個，等於還有340個百萬獎等著拿，千萬以上獎項則有6個，目前也全都未刮出。

蔡國基表示，台彩董事長薛香川今年也親自率高階主管，集資6.15萬元購買大樂透及刮刮樂，中獎獎金將全數捐出做公益。

集資合購 留下證明免糾紛

同時也提醒民眾，若是集資買彩券，記得以紙本或手機、電腦記錄下集資者姓名、出資金額跟日期，買到彩券後，也要記得拍照，並傳給所有參與集資者，避免日後真中獎，會因無合資證明，於分錢時衍生稅務風險。