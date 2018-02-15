斷掌柑農 賣菜知足樂於助人

2018-02-15

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣74歲老翁黃錦乾，退伍前碰上意外爆炸致右手掌截肢、左眼失明，他天性樂觀，返鄉後種果樹成了「斷掌柑農」，最近10幾年黃翁體力漸衰，改在街頭賣菜，雖然動作不俐落，但他總是笑臉迎客；不少人被他感動成了主顧，除自備零錢自己包裝外，還陪他聊天打氣，讓黃翁很窩心。

客人感動成了主顧

黃錦乾說，他服役當的是工兵，當時在嘉義開山鋪路，退伍前10天一次爆破沒有成功，他上前檢查時突然爆炸，當下昏了過去，醒來發現自己左眼看不到，右手掌也沒了，之後在軍醫院住了近1年，不知道自己以後還能做什麼。

黃錦乾退伍後接手父親在芎林鄉的柑橘園，就這樣成了「斷掌柑農」，雖然有人笑他：「1隻手沒了還想種橘子？」但他覺得自己還算是個有用的人，所以樂在工作，後來體力衰退就改到竹東鎮中央市場旁的街角騎樓擺攤賣菜，其他農友也很相挺，把菜便宜批給他，讓他「活到老，做到老！」

麵包店業者說，黃翁沒錢租攤位，經常得一大早到附近佔位子，有時稍晚到就沒位子，想賣菜也沒地方可賣，他們的門市中午十二點過後才營業，因此免費讓他擺攤，讓他安心做生意。

「我就是來賺個吃飯錢而已，這邊大家都對我很好，不少人買完菜還陪我聊天，賣多賣少沒關係，日子可以這樣過，真的很愉快。」有顧客和他閒話家常，也有熱心朋友幫他顧攤，讓他可就近去市場採買生活日用品。

黃錦乾說，他因公傷殘，每個月有政府給的2萬多元補助，家裡2個女兒1個到澳洲打工、1個在便利商店打零工，雖然一度被列為低收入戶，後來又被取消資格，但他認為靠自己賣菜賺「吃飯錢」足夠溫飽，不考慮再提申請。

不再申請低收入戶補助

黃翁說，他雖然賺不多，但碰上有些年紀比他大、身體不好的老人家來買菜，往往就免費將菜送給對方，他覺得大家給他的幫助已經很多，如果有比他更需要幫助的人，會略盡棉薄之力幫忙，讓這個社會更溫暖。