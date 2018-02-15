裝瞎詐保案判刑 前國手哽咽「等於判視障者死刑」

2018-02-15

能拍照跳舞 活動如常人

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前手球國手陳敬鎧9年前發生車禍，向肇事者求償1384萬元，還向保險公司領取522萬元保險金，卻被查出涉嫌裝瞎詐保，高雄地院依詐欺罪判他4年10個月徒刑，高雄高分院根據多方事證及影片，發現陳敬鎧日常活動均如常人行動自如，昨認定他自述視盲，屬詐取保險給付的手段，判1年2個月徒刑，得易科罰金，犯罪所得522萬元沒收，全案定讞。

判1年2個月 全案定讞

陳敬鎧昨紅著眼眶嗆「等於判視障死刑」、「因為一場車禍盲了，就因為我可以運動，字體工整判定我詐盲！」他是體育系學生，敏捷性本來就優於常人，球類運動從小玩起，他自己摸索方式努力練習，「失明不等於失能」，法官忽視他為了求生存，在眼盲後努力求生付出的努力，「難道視障者不能像正常人一樣過生活？」

判決書指出，2009年11月24日晚間，當時就讀彰化師大體育系的陳敬鎧，騎機車行經彰化市區，與開車的國小施姓老師發生擦撞受傷；陳敬鎧車禍後前往彰化基督教醫院檢查，佯裝視力受重創，雙眼視力均在0.01以下，取得「重度視殘」診斷書，陸續向3家保險公司領取共522萬元理賠金。

施姓老師被陳敬鎧索討1384萬元，為確認陳的病情，施跑到彰師大蒐證，發現陳男不但能正常參與校內活動，還幫同學拍照、跳舞、教小朋友丟飛盤等；施錄影蒐證向保險犯罪防制中心檢舉。

陳男以30萬元和施姓老師達成民事和解，但因涉及刑事詐欺罪，陳男被雄檢起訴，高雄地院2014年判4年10個月，民事部分並賠償400多萬元。

高雄高分院合議庭認為，陳雖然自述「兩眼無法對焦、眼前一團黑、眼前10公分只見手指動，無法看清手指數目、需使用輔具、在家裡、在校走路緩慢，需用單杖摸索行走」等視力不良狀況，但根據多方事證及影片卻發現，他日常活動均如常人行動自如，認定他自述視盲表徵，屬詐取保險給付的手段。

合議庭曾當庭勘驗陳男車禍後，在校所寫的測驗試卷，發現他書寫試卷時，能清楚分辨字體微小、字數約數百字的試題，雖然陳男二審時，曾聲請傳喚台大教授陳建中，證稱陳的中央視區毫無反應，僅剩左下角視野對影像有極細微反應，但合議庭認為，人類閱讀能力主要依賴中央視區，若陳的中央視區毫無反應，為何能閱讀、填寫考卷，因此未將陳建中的證詞納入。

二審合議庭考量到，一審沒衡量陳的經濟和家庭狀況，且他車禍後確實曾因腦傷影響部分視力，認為一審刑度過重，因此輕判他2個5個月徒刑、1個6個月徒刑，應執行徒刑1年2個月。

律師團將協助提再審

陳敬鎧的律師團和法律扶助基金會、司法改革基金會等團體昨陪同聽判。他們指出，台大和陽明大學提出的檢測及視野報告，陳敬鎧中央區視力僅0.00055，二審法院無視科學證據等多項有利反證，且不依循刑事訴訟法「罪證有疑，利於被告」的無罪推定原則，令人椎心，將協助他提再審。