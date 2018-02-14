女檢嗆法官險被捕 惡狼交保 彰檢抗告成功

2018-02-14

〔記者許國楨、顏宏駿／綜合報導〕彰化地檢署檢察官莊珂惠月初偵辦一起性侵案聲押，但法官陳彥志認為無羈押必要、裁定吳姓被告3萬元交保，還衍生法官差點下令逮捕女檢的意外插曲。檢方事後不服裁定，提出抗告，台中高分院昨撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理。

彰化地院表示，待收到裁定書後，將擇日再開羈押庭審理。彰化地檢署則表示，對裁定無意見。

檢察官莊珂惠2日偵辦吳姓男子與未滿16歲女網友多次合意性交，以吳男恐有反覆性侵被害人及串證之虞聲押，但法官陳彥志認為無羈押必要，裁定3萬元交保，莊檢為此不滿質疑：「法官是否頭腦不清楚？」陳氣得要求道歉，否則就要法警當場依侮辱公署罪逮捕。

事後檢方不服提起抗告，台中高分院昨指出，原裁定經審酌該案進行訴訟程度、犯罪性質、犯罪情狀等一切情事，認被告以具保且限制住居之方式，即可保全被告人身而使國家刑事追訴、刑罰權得以順暢執行，檢察官未能具體敘明何以認被告有羈押之必要性，認本件有聲押權濫用之虞，因而駁回檢察官對被告羈押及禁見之聲請。

但台中高分院合議庭審理結果，吳男有多次對未滿14歲女子或14歲以上未滿16歲女子有猥褻、恐嚇危害安全的事實，再審酌目前外在環境使用備份電子檔案資料便利、網際網路發達的情形，很難認為只因吳男坦承犯行，相關證物業經扣案，就認為吳男不會再犯，或沒有湮滅證據、勾串證人之虞。

台中高分院進一步指出，吳男所涉犯是修正前「兒童及少年性交易防制條例」第27條第4項以詐術使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為照片、電子訊息罪，「兒童及少年性剝削防制條例」第36條第3項以詐術使少年製造猥褻行為照片、電子訊息等重罪。從實際情況來看，無法排除吳男有逃亡的疑慮，原審僅以具保、限制住居方式，顯然不足以防止吳男再犯或湮滅證據、勾串證人以及逃亡，因此撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理。