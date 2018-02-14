破偽鈔集團 赫見熱心公益理事長

2018-02-14

35萬千元假鈔流入市面

〔記者林國賢、林宜樟／綜合報導〕雲林縣警察局刑警大隊昨破獲偽鈔集團，執行搜索時，赫見嫌犯之一竟是嘉義市肢體障礙服務協會理事長莊叔琪，員警雖攔下已印好的千元偽鈔共260萬元，並另在台中追回10萬元，但仍有35萬多元流入市面，警方訊後將莊男與越南籍女共犯阮氏彩送辦，也呼籲民眾務必提高警覺。

警方去年底獲報，指雲嘉地區有偽鈔集團打算趁過年大撈一筆，隨即佈線追查，前天兵分4路搜索，在嘉義市友孝路一處民宅內查獲千元偽鈔260萬元與印製模板、防偽條等證物，並逮捕38歲的阮氏彩與53歲的莊叔琪。

理事長稱出租、沒涉案

偵訊時，莊嫌強調只是將租屋處借給阮女居住，不知道她印製偽鈔，阮女則坦承自己因缺錢而犯案；2人被依妨害國幣懲治條例、詐欺、偽造貨幣等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。

警方調查，阮女前男友前年因製作偽鈔被捕，阮女疑從前男友處習得技術，另夥同莊男犯案。其偽製流程包括彩色影印、絹版印刷、貼防偽線等，除紙質較差外幾可亂真，阮女以1張換6張方式出售，已售出45萬5000元。本次查獲的偽鈔編號包括JN365830ZF、FL689155WG、LX543727CK、LX543631CK、MU919682BT、MU919652BT等。

嘉義市肢體障礙服務協會張姓前理事長表示，莊男是2年多前選上理事長，但昨晚協會已召開臨時理監事會，解除其理事長與常務理事職務。

嘉市肢障服務協會 決解職

嘉義市肢體障礙服務協會平時照顧嘉義市肢體障礙者，常舉辦公益活動，2月10日才辦理寒冬送暖，募集生活用品發給200多名經濟弱勢的身心障礙者度過好年，市長涂醒哲、前市長黃敏惠等地方人士都到場為他們加油打氣。