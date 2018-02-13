配新槍不熟悉 全國首起警員誤擊

2018-02-13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕警政署陸續將「六都」警局配槍由90手槍更新為德製PPQM2，桃園市八德警分局某派出所林姓警員昨剛領用新槍，疑不熟悉槍枝操作，領槍準備出勤時仍習慣性上彈匣、拉滑套，發生全國首起警用新配槍誤擊事件，所幸子彈僅擊中地板、未傷及他人。

八德警分局強調，更換配槍前已對每名員警進行教育訓練，因應昨天零時更換新槍，前天傍晚還透過行政通報網，要求所有員警領用新配槍時，切勿任意拉滑套、並留意清槍及操作流程，林員不慎誤擊雖未造成人員傷亡，將依規定記小過1次處分，會持續加強員警訓練。

PPQM2少一道保險設計

警政署陸續更新六都警局的警用配槍，新警槍為德製PPQM2型手槍，近日陸續有基層反映，新槍與舊式90手槍不同，少了一道保險設計，雖然能夠迅速執勤、立即應對可能攻擊，卻易有誤擊的缺點。

桃園市員警於昨凌晨零時更換新槍，不料剛剛換槍，就發生誤射事件。基層員警表示，過去90手槍就算拉滑套將子彈上膛，手槍上的保險機制如果沒開，就算扣扳機也無法擊發，但新配槍少了開關保險機制，拉滑套上膛後一旦觸碰扳機（有兩段式扳機），就會擊發。

員警說，不少員警使用舊式90手槍時，為能即時因應突發狀況，都會先拉滑套將子彈上膛，新配槍少了保險開關，如果有員警還是照舊習慣使用，很容易就會發生誤擊。