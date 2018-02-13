通緝犯國道攔車遭撞死 駕駛︰只想保護家人

2018-02-13

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣44歲的毒品通緝犯彭慶堂，前天為躲避警方查緝，闖入國道一號三義路段攔車，遭車輛輾死。警方昨凌晨傳喚涉嫌輾壓彭男的休旅車黃姓駕駛，及賓士車穆姓駕駛，兩人皆大喊無辜，其中36歲黃姓駕駛表示，彭男突然闖出攀住車身欲打開車門，他為保護車上妻小，急忙拉住車門往外車道疾駛，並未察覺輾過人。

攀住車身 摔落慘死

苗栗檢方初步相驗檢視，彭男死亡原因為頭顱破裂，四肢部分並無嚴重傷勢，今將委請法務部法醫研究所解剖鑑定，而兩名駕駛目前均為關係人身分，死亡之因果關係將待法醫解剖鑑定結果，與交通事故鑑定進行綜合研判，再判斷兩名駕駛是否列為被告。國道警方說，彭男家屬對死因持保留意見。

警方表示，彭男前天傍晚躲在國道一號分隔島草叢，被警方發現後闖入南下車道146.6公里處（苗栗縣三義路段），隨機攔車欲逃逸，他先攀住黑色馬自達休旅車左側車身，緊抓左後照鏡，疑因體力不支摔落遭輾，後疑又被一旁的銀色賓士汽車撞上，致頭部重創、七孔流血慘死國道。

警方調閱監視器畫面，循線找到家住台中的馬自達休旅車黃姓駕駛，及賓士車51歲穆姓駕駛到案，兩人皆大喊無辜，並均表示未注意有撞到人。

兩駕駛稱未感覺撞到人

黃姓駕駛聲稱，當時行駛在內側車道，彭男突然闖出攀住車身，因車門未上鎖，還不斷拍打車窗喊叫「開門」，他以為對方有精神疾病，怕對方傷害車上妻小，因此疾駛向外側車道，並拉住車門反鎖。

黃男強調，當時心急保護家人，一心想盡快甩開彭男，見彭男離開車身後，再往前開了1公里左右，才在路邊停車報案，但未察覺有輾到人。

當時與黑色休旅車並行的銀色賓士車穆姓駕駛表示，看到彭男胡亂攔車受到驚嚇，只想加速離開，未發現彭男跌落，也沒感覺到有撞到人。

律師林健群表示，兩車駕駛皆正常行駛於國道上，無過失行為，且尚未認定與彭男死亡有直接關聯，若因此遭認定涉及過失致死過於牽強。