冒國泰千金案開庭 黃琪放法官鴿子

2018-02-13

〔記者張文川／台北報導〕曾替前總統陳水扁算塔羅牌而聲名大噪的黃琪，前年冒充國泰集團第三代蔡佳玲，向台北喜來登、晶華酒店騙取住房優惠，一審判刑1年10月；檢警追查發現，他又以相同手法冒充蔡佳玲，向凱基證券要求期貨交易手續費優惠，再拗車商免費試駕奧迪AUDI A8名車一星期。台北地檢署上月將黃起訴，台北地院昨首度開庭，黃琪卻無故未到庭，放法官鴿子。

法官定下月21日再開庭，若黃琪依然未到庭，法官將通知警方逕行拘提，若拘提不到，將會發布通緝。

上月4日，高院審理詐騙飯店案，黃琪有到庭，昨北院開庭卻未到庭。受害汽車經銷商派代表到庭表示，對黃琪刑度沒意見，請法官依法判決，目前尚未提出求償條件。

黃琪曾因偽造文書等案入獄服刑，2016年5月出獄，同年7月冒充蔡佳玲，以女聲腔調打電話到晶華酒店，向客服謊稱「有朋友要過去，給他最低價，住最高檔房間」，自己再與友人入住，使晶華誤信而蒙受損失；黃也以相同手法騙得喜來登酒店優惠入住與用餐折扣。

詐騙飯店案東窗事發後，檢警又接獲業者報案，指2016年5、6月間，黃琪也冒充蔡佳玲行騙凱基證券，要求給予期貨交易手續費的優惠；且又假冒蔡佳玲要求奧迪經銷商提供A8名車，給他和朋友免費試駕一星期。