山友追雪凍傷 消防員給鞋忍凍下山

2018-02-13

〔記者歐素美／台中報導〕柯姓男子攀登南湖北山因積雪迷路失溫，台中市消防局上山馳援，昨協調空勤總隊直升機順利吊掛下山送醫；梨山消防分隊隊員許家赫還脫鞋給手腳凍傷、掉了一只鞋的柯男穿，自己則穿拖鞋忍凍下山，卻有山友在臉書PO文質疑台中市消防局「報案31小時後還不見蹤影」，台中市消防局人員不捨同仁被酸，希望民眾了解狀況再批評。柯男疑為拍雪景而延遲下山，消防局研擬開罰。

消防人員還被酸 同仁不捨

消防局表示，41歲柯姓男子與友人等3人申請1月31日至2月4日入山，柯男疑為了拍攝雪景，獨自留在山上。10日晚上9點多，柯男因積雪迷路，經山友報案，台中市消防局梨山消防分隊立即出動，但山區結冰，不利夜間登山，消防人員11日清晨6點45分在思源埡口登山口集結上山，太魯閣國家公園管理處、宜蘭縣消防局、東勢林管處及和平分隊也派員支援，共動員4梯次20多人上山。

台中市消防局表示，從思源埡口登山口到柯男失蹤的南湖北山三岔口約19公里，原本就要20多個小時的路程，因山區積雪加上大霧，路徑不易辨識，造成搜救困難。

還好，柯男12日凌晨零時左右被山友尋獲，並送往審馬陣山屋等候救援，因柯男出現失溫現象，消防局昨上午申請直升機吊掛。但山區烏雲密布，直升機無法起飛，台中市消防人員昨上午10點多抵達山屋，確認柯男意識清楚，手腳輕微凍傷，因柯男掉了一只鞋，梨山消防分隊隊員許家赫還脫鞋給柯男穿，自己則穿拖鞋忍凍下山；搜救人員昨下午將柯男接送到雲稜山屋，再由空勤總隊直升機吊掛載送柯男至清泉崗機場，轉送童綜合醫院就醫。

不料，劉姓山友卻在臉書PO文表示，「山友已把傷患及其裝備送到審馬陣山屋，唯獨不見台中消防人員影子。傷患生理病痛非我等（山友）所能處理，消防可以不要龜縮嗎？是救傷患不是背屍體，可以不要怕？已31小時了還不見人影」，並歡迎大家轉貼。

針對山友質疑，消防人員表示，消防人員都是盡心盡力，全力救援，這次主要是因氣候的影響，但同仁見柯男鞋掉了，還把自己的鞋讓給柯男穿，自己穿拖鞋綁帶子固定，一路下山又滑又掉，幾乎是忍凍走下山，希望民眾將心比心。

消防局長蕭煥章表示，柯男延遲下山，消防局正在調查詳細狀況，依據台中市登山管理自治條例開罰，若認定柯男違反規定滯留山區，不排除要求柯男支付搜救費用。