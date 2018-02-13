冒女兒大頭貼網交 害夫挨詐百萬女婿被打

2018-02-13

〔記者葉永騫／屏東報導〕自稱天道盟太陽會基隆會長的男子胡文忠，經常在網路上裝闊吸引熟女，屏東一名49歲熟女阿霞（化名）上當，竟冒用大女兒照片，背著鄭姓老公網交胡男，沒想到偷情不著卻引狼入室，讓胡男聯合自己的二女婿合力詐走老公100萬元，甚至連大女婿也慘遭強押毆打。

屏東警方獲報，一舉將胡男及同夥共11人逮捕，詢後依違反組織犯罪條例、妨害自由等罪嫌送辦。

警方調查，有槍砲、恐嚇等多項前科的52歲胡男，經常在網路上裝闊、扮有錢人，去年他透過臉書，成功與冒用大女兒照片的阿霞網交，並藉此與阿霞的二女婿林男結識。事後他在談話中得知林男覬覦老丈人家產已久，兩人一拍即合，隨即內神通外鬼，冒稱阿霞丈夫的房地產權狀遺失，再以新申請的權狀向地下錢莊借貸100萬元，將款項朋分花用。

此外，胡男不但痛斥阿霞冒用照片騙人，更製造阿霞的兩個女兒反目，並向阿霞大女兒強索20萬元保護費，見大女兒不從，還將阿霞的大女婿強押到汽車旅館毆打成傷，惡劣行徑讓阿霞全家陷入一片愁雲慘霧，在其恐嚇、勒索下，雞飛狗跳、不得安寧。

所幸屏東警方經過長期佈線，日前兵分12路搜索，除起出空氣手槍2把、鋁棒等證物外，也在胡男位於基隆的租屋處，一舉將胡等11人逮捕。