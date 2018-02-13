總統︰已編3億額外獎勵金 給警察最有力的後盾

2018-02-13

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨日出席「內政部警政署署務會報」，除肯定推動掃毒、反詐騙，以及打擊組織犯罪的努力與成果，強調政府會成為警察最有力的後盾。總統並說，行政院已編列新台幣3億多元做為警察執勤大型活動額外的獎勵金，政府一定會持續支持警政署，提升警察的工作環境。

出席警署會報 肯定掃毒、反詐成效

談及掃毒工作之成效，總統指出，去年5月，我國查獲史上最大宗的走私海洛因；本月初，又查獲史上最大宗的走私K他命。此外，去年底，我們與日本一起查獲安非他命的走私，是台灣與日本合作反毒以來查獲的最大批毒品；上星期也與印尼警方合作，查獲超過一公噸的安非他命。她認為，只有跨國合作，才能有效反毒，而這些成果，就是「阻絕毒品於境外」。

總統也提到，全國檢警已展開「安居緝毒計畫」，深入社區與居民合作，要讓毒販沒有藏身之地。

在反詐欺工作的成果上，總統表示，政府現在如火如荼進行反詐欺工作，絕不會讓詐欺犯逍遙法外。她也籲請所有的警察持續提高查緝圍捕的力道，讓詐欺犯接受法律的制裁，讓全國民眾可以安心過生活。

總統指出，過去一年，對於幫派擾亂社會秩序、公然滋事，警察也做了有效的對應。她強調，政府有決心要整頓幫派，掃除暴力和恐嚇，還給社會一個安全安寧的空間。

總統還說，很多時候，警察必須暴露在危險的情境當中。而過去的撫卹法規，如果有不合時宜的地方，必須積極檢討與調整，讓每一位警察同仁都能擁有更完整的保障。

總統指出，去年警察節，她強調政府會給警察足夠的協助和照顧，未來也會持續朝這個方向來努力，做警察最有力的後盾。包括，國會已通過警察制服汰換的預算，後續要請警政署加快換裝的工作。除此之外，警察出勤的便當也從80元調整到100元。「雖然便當看起來是小事，但是在執勤的當下，是維持體力的大事。」

總統表示，行政院已編列新台幣3億多元做為警察執勤大型活動額外的獎勵金。現階段，各個單位、各地方警局，有提升裝備、空間整建的需求，也都會綜合考量，盡力提供協助。