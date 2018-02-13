娃娃車淪「運毒車」 追出上千公斤原料、成品

2018-02-13

師從製毒博士 剛假釋又再犯

〔記者姚岳宏／台北報導〕50歲男子李雲龍6年前才因師從清華大學化工博士吳仁達製毒，遭法院判刑5年，不料他剛假釋出獄，就又從國外進口大批製毒機具及原料，在北台灣設立製毒據點，並利用娃娃車運毒來規避警方查緝，打算農曆年前大撈一筆；警方跟監月餘，前天動員近百名警力攻堅5處據點，逮捕7人並查扣上千公斤製毒原料及毒品、半成品，訊後依製毒重罪送辦。

警方指出，本次在李男位於新竹、桃園與新北的製毒工廠及倉庫中，一共起獲安非他命半成品2.36公斤、苯甲酸乙酯1000公斤、甲胺鹽酸鹽900公斤，估計可製成安非他命95公斤、K他命成品78公斤，根據販毒大盤市價換算，初估市值超過上億元。

警方調查，李雲龍曾是清大化工博士吳仁達製毒集團成員，2012年間該集團遭警方搗破，李雲龍也被判刑5年，沒想到他假釋出獄後仍不知悔改，還乾脆「出師」另起爐灶。

製毒點散各地 娃娃車配送

刑事局接獲基隆海關與保三總隊情資，掌握李雲龍近期進口大批製毒機具及原料回台，上月19日組成專案小組並派員跟監，發現李等人把各個製毒步驟分散在金山、觀音、龍潭和湖口等地的工廠，並透過娃娃車載送，藉此製造警方偵辦斷點。

警方經多日埋伏，前天見時機成熟，動員近百名警力拘捕李嫌等7人到案，同時搜出上千公斤製毒原料及毒品、半成品，以及鹽酸氣體鋼瓶、氫氣瓶、高壓反應攪拌裝置等器具。