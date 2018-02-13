飛日本夾藏6公斤黃金 華航空姐恐丟頭路

2018-02-13

被日方扣留開罰 昨搭機返台

〔記者姚介修／桃園機場報導〕華航關姓空服組員本月10日飛往日本關西機場時，遭日本海關查獲夾藏6公斤黃金入境，被日方留置罰款後，關員昨天下午回到桃園機場，依華航規定將面臨開除的命運；據了解，走私集團所提供的黃金走私教戰文宣，早就在華航組員間瘋傳好一段時間，關員可能並非第一個走私黃金入境的組員。

每帶1公斤可獲5500元報酬

本月10日，關姓組員執行華航158次班機任務，出境時先持劉姓旅客的存關單，提領6塊長12公分、寬5分、高1公分、重1公斤的黃金，再依走私集團寫於文宣中的教戰守則，將金塊全塞進公司隨身行李箱的夾層中，企圖闖關，未料入境時仍遭日本海關查獲，當場被日方扣留、開罰，直到昨天中午才搭機返台。

走私教戰文宣 組員間瘋傳已久

據了解，這批吸引組員夾帶黃金赴日的文宣，早已在組員群組之間瘋傳好一段時間，根據文宣內容，組員每攜帶1公斤黃金通關，就可得到新台幣5500元報酬，由於組員是在通過隨身行李安檢後，才持旅客先行暫存於桃園機場倉棧的提領單去提領黃金，加上組員入關時的檢查多半較為鬆散，風險相對不高，在高利潤、低風險的誘惑下，自然有人願意鋌而走險。

華航桃園職業工會向來積極爭取員工權益，但先前才發生飛行員酒測超標、空服員夾帶大麻等負面事件，現在又有空服組員企圖夾帶黃金闖關，恐怕又將重創社會大眾對空服人員的觀感。

針對關員執勤時攜帶超量黃金遭日本海關查獲，華航昨聲明，接獲日方通報後，就已先行調整該空服員後續的任務派遣，並全力配合日本海關偵辦，目前將靜待日本司法調查，若該員違法屬實，絕對依公司規定嚴辦。