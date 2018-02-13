女含笑氣開車 撞車傻笑

2018-02-13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕23歲劉姓女駕駛前天在桃園市追撞前車，黃男下車理論時，發現劉女坐在駕駛座，眼神呆滯、不為所動，還抱著氣球狂吸並露出詭異笑容，黃男憤而報警處理。警方在副駕駛座赫見笑氣鋼瓶，雖然笑氣並未列為管制的毒品，但劉女無法通過測試觀察紀錄表上的項目，已達不能安全駕駛程度，訊後仍被依公共危險罪嫌送辦。

副駕駛座赫見笑氣鋼瓶

警方調查，劉女11日上午涉嫌自購裝著笑氣的鋼瓶，先躲在某汽車停車場吸食，產生幻覺後不顧其他用路人安全，駕車漫無目的四處亂逛，中午行經三民路與壽山路口時，追撞前方停等紅燈的53歲黃男所駕車輛，且車禍當下還渾然忘我地抱著笑氣氣球對自己灌氣。警方趕抵喝止，劉女才放下氣球，警方並在副駕駛座起出1個笑氣鋼瓶、2顆氣球。

劉女應訊時坦承邊開車邊吸笑氣，且完全沒感覺撞到前方車輛，警方對她進行測試觀察，結果紀錄表上的項目她全未通過，認為她顯然已達不能安全駕駛程度，訊後依公共危險罪嫌送辦。

笑氣可麻醉令人發笑

警方說，笑氣是一氧化二氮的俗稱，為無色有甜味的氣體，有輕微的麻醉作用，一般用於手術前的麻醉誘導或牙科手術。而笑氣名稱的由來，是因吸入會產生欣快感、發笑，警方表示，笑氣不在毒品管制範圍，但許多青少年會將笑氣與酒精或其他藥物一起使用，很容易發生中毒危險，甚至因此釀禍、造成無可挽回的悲劇。