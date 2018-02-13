全球百大散布色情犯 FBI監控 台灣逮2嫌

2018-02-13

啟動百夫長強化專案

〔記者黃良傑／高雄報導〕美國聯邦調查局（FBI）啟動「百夫長強化專案」，長期監控全球百大流量散布兒童色情嫌犯，其中台灣籍何姓、溫姓男子，在FBI全球百大中名列第30、33名，經台美合作，高市婦幼警察隊聯手刑事局國際刑警科緝捕2嫌，總計起出戀童、凌虐色情影片約2500部，存量超過20TB，甚至有成年男子性侵嬰兒的畫面，連警方瀏覽時都痛罵「真的很變態！」

兩嫌排名第30、33名

婦幼隊長陳玲君表示，據FBI研究，兒少色情影片常會導致戀童傾向者性侵、猥褻兒少，影片散布對兒少安全構成嚴重威脅，為防制兒童色情影片擴散，FBI啟動「百夫長強化專案」行動，長期監控全球百大流量散布兒童色情嫌犯，其中排名第30、33名的台灣犯嫌藏身新北市，但FBI未掌握2嫌真實身分。

高市警局婦幼隊警務員謝勝隆得知FBI百大查緝名單中有台灣人，上網追查散佈兒童色情影片者，發現使用p2p（點對點）檔案分享程式，下載性虐兒童、少年影片，查出違法色情檔案後，透過刑事局國際科送FBI比對，確認是全球百大查緝名單之列。

起出戀童、凌虐片2500部

婦幼隊進一步鎖定37歲何嫌、30歲溫嫌電腦IP位址，確認何嫌在FBI全球查緝名單排名第30，溫嫌排名33，2人分別在新北市板橋、新莊，警方本月8日突擊嫌犯住處時，當時電腦還開機中，共查扣6部行動硬碟，發現嫌犯的電腦都安裝p2p檔案分享程式，儲存不堪入目的性侵、虐童的色情影片，總計儲存的色情影片檔量超過20TB，初估兒童色情影片多達2500部。

檢警檢視查扣戀童、凌虐色情影片，多為白人或東南亞籍成年人與兒童性交影片，也有少男少女性交、性虐片，甚至有成年男子性侵嬰兒的畫面。

警方指出，何嫌已婚、大學畢業，目前從事人力仲介工作，溫嫌高職畢業，是電子工廠作業員，他們承認下載影片，但否認拍攝或凌虐幼童、少年，辯稱只是下載自己觀賞，並沒有燒成光碟販賣牟利。

但檢警檢視變態影片，發現有些以國名或女子名為檔名，也有用「口交」、「性虐」等露骨名稱，還有使用密語當檔名，如：Preteen hard core取其中單字「Pthc」，2嫌否認有戀童癖，警方將追查有無涉及偷拍妨害秘密，或性侵性虐的案外案，依違反兒童及少年性剝削防制條例將2嫌送辦，並請美方剔除排行30、33名的台灣犯嫌。