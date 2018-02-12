運將月賺4萬 撿到316萬不貪送回

2018-02-12

相當6年收入的現金

〔記者許國楨／台中報導〕「我在車上撿到300萬！」在北部經營高檔進口車買賣的廖姓車商，日前南下台中與客戶當面點交一輛保時捷休旅車，收到316萬6000元車款，為慶祝成交，當天與客戶小酌後，搭吳姓運將計程車北返，因酒醉將鉅款遺留車上，63歲吳姓運將每月跑車收入約4萬元，隔天發現這筆相當於6年收入的現金，不為所動急送警所，警方通知廖男領回，他當場包兩萬元紅包給運將，對運將拾金不昧表達由衷感謝。

賣保時捷鉅款留車上

台中吳姓計程車運將本月7日匆忙跑到第三分局健康派出所報案，表示剛剛清理車內時，發現一只藍色手提袋遺留車上，打開一看竟是一綑綑大鈔，前一天搭載好幾組乘客，搞不清楚是哪位客人遺落。

警員黃湘祖將該筆現金，拿到銀行協助查驗鈔票真偽，經清點金額為316萬6000元，由於手提袋上沒有任何資料，黃員於是向計程車行調閱叫車紀錄，確認失主為住新北市、經營進口車買賣的廖男，廖男接獲通知立即南下領取，表示前一天南下與客戶點交一輛保時捷休旅車，收到這筆車款，客戶很開心完成交易邀請他小酌。

失主感謝 包2萬酬謝

他一直喝到晚上11點多才請餐廳代叫計程車坐回新北，不勝酒力不慎將現金遺留車上，還好運將及警方協助，否則可能要被公司罵到臭頭了，為此當場堅持包兩萬元紅包給運將，再度對他拾金不昧表達感謝。

警方指出，按警察機關辦理拾得物處理程序，民眾拾得遺失物依價值，500元以下公告15日，500元以上公告6個月後，若無失主領回，該物之所有權由拾得民眾取得，至於原本撿到遺失物可向失主索取最高三成的報酬，2012年修法後報酬降為最高一成。