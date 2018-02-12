黑幫掛名「陽光基金會」暴力討債

2018-02-12

〔記者余衡／新北報導〕天道盟太陽會竟成了「陽光基金會」？天道盟角頭吳明忠涉嫌持槍討債，不但毆打債務人逼迫簽下本票，還曾教唆小弟對債務人家門連轟5槍，警方追查時赫見他竟在個人臉書自稱「陽光基金會執行長」，實際卻從事逞凶鬥狠的暴力討債，佈線多時將他緝捕歸案。

警方調查，吳男身為天道盟太陽會板橋分會長，他名義上開設工程公司，私底下卻擁槍自重、培養小弟進行暴力討債，近半年來獲利頗豐，出入皆以雙B名車代步。

去年底吳男的一名手下，與陳姓被害人發生房地產糾紛，吳男竟將陳男騙到公司內毆打，還用槍抵住頭部，逼迫陳男簽下300萬元本票，本票到期後陳男未能如期支付，吳男竟要手下傳簡訊給陳男，恐嚇再不還錢，就要把錢燒給他拿去地府用。

今年1月，吳男因與另名李男口角，遭對方嗆聲：「有種就來單挑！」他自認顏面盡失，又教唆小弟持槍朝李男住家大門連轟5槍，追查發現吳男涉及多起暴力討債，本月7日大批員警荷槍實彈，前往桃園龜山一處摩鐵逮捕吳男，同一時間在板橋逮捕林姓、蔡姓、吳姓及蔡姓手下，起出1把罕見的左輪手槍。

吳男等人到案坦承暴力討債行為，但並未供出槍枝來源，全案訊後將5人依組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、傷害及槍砲罪移送法辦，吳男訊後已被法院羈押。