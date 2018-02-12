少女3打1 呼65巴掌 腫成豬頭

2018-02-12

〔記者曾健銘／新北報導〕13歲塗女到田女家過夜，田女隔天發現塗女睡在床上，自己反而睡在地板上，直覺「被弄了」，於是將塗女約到公園，由田女等3名少女輪流對她猛呼巴掌，總計摑了65次，一旁的男同學不僅沒阻止，還錄影叫囂：「還有誰沒打？快點快點，用力點！」被打的塗女嚇傻，即使臉頰腫脹瘀青，仍站在原地不敢反抗、逃跑。

施暴過程被PO上臉書並瘋狂轉載，田女前晚發現後驚覺不對勁，連忙出面拍影片向受害人及其家屬道歉，警方昨連夜帶回施暴的3女。但塗女的家屬仍堅持提出傷害告訴，警訊後依傷害罪嫌將3女函送法辦。

不滿床被睡 就吆喝施暴

警方調查，遭毆的13歲塗女與打人的13歲田姓、邵姓、黃姓少女皆為好友，日前塗女到田女的家中玩樂過夜，孰料隔天起床時，田女發現睡在房間地板，而塗女竟然在自己的床舖上睡得香甜，直覺「被弄了」，因此心生不滿，當天下午就邀約塗女與另2名女友人，一起到住家附近的公園談判。

3女將塗女帶至公園角落施暴，現場目擊的男同學不僅未阻止，反而幫忙錄影，甚至嬉笑大喊：「還有誰沒打？快點快點，用力點！」過程中，塗女遭3女狠摑65次巴掌，臉頰腫脹瘀青。

警方表示，塗女疑似與家人感情不睦，遭毆打後未回家，反而又到田女家借宿，直到前晚，施暴過程被PO上臉書後瘋狂轉載，網友指認事發地點就位在新北市新莊區的思賢公園，田女發現後驚覺不對勁，連忙出面拍影片向受害人及其家屬道歉，塗女家屬看見後氣得到派出所報案提告，警方昨帶回施暴的3女。

偵訊時田女供稱只是不滿對方睡了她的床，才想動手教訓一下對方，事後感到非常後悔。