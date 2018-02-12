離島醫療困境╱蘭嶼鄉長︰重金聘醫進駐

2018-02-12

〔記者黃明堂、陳賢義／台東報導〕蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧表示，提升島內醫療水準，至少派駐外科醫生，就可減少後送的醫療需求；台東縣衛生局長辛進祥則認為，後送醫療成本高，不如將重金拿來聘外科醫生到離島服務。

辛進祥說，離島特別缺乏外科醫生，一趟後送醫療成本，不包括黑鷹直升機折舊，就要將近40萬元，黑鷹到台東不到2個月，已執行6趟後送任務，這些錢如拿來加碼招聘外科醫生到離島，綽綽有餘。而招聘離島外科醫師，非縣府能力所及，應由中央政策性調整實施。

夏曼．迦拉牧說：「很多鄉民連小感冒，都要自己跑到台東大醫院看醫生才覺得會好，由此可見鄉民對島上醫療的信心不足」。他說，衛生所向來由家庭醫學科背景的醫師服務，鄉民遇病痛，多數會搭船或飛機就醫，除非病況緊急，不會動用到後送。比較常見的是意外事故，島內無法及時處理，一定要後送搶救。

他建議政府應協調馬偕、台東基督教醫院之類的外科醫生到蘭嶼巡迴醫療，讓鄉民透過預約方式看診，可減少後送機率。

他也認為，衛生所應設置「留院觀察室」，以相當的人力及器材應付重大傷病，或意外事故的醫療需求，就不必在天候不良情況下，還要急著後送。夏曼．迦拉牧說，後送醫療是不得已的，根本之道是提升島內醫療水準。