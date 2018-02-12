黑鷹「任務終止」孕妻淚接英雄回家

2018-02-12

失事墜海 昨天頭七

〔記者陳賢義／台東報導〕「爸爸，回家了，拜託您！」空勤總隊編號706黑鷹直升機5日深夜執行病患後送任務失事墜海，昨天頭七，家屬原訂一早前往蘭嶼進行招魂，但天候不佳改在台東太平溪口，家屬跪地擲筊哭喚，淚水怎麼也止不住；空勤總隊勤務第三大隊第三隊隊長祝世全，則面向蘭嶼大聲宣告「任務終止！」呼喚正駕駛康萬福等救護英雄速返航，場面哀戚。

家屬招魂擲筊聲聲喚

昨早在空勤總隊人員陪同下，包括正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏及隨機護理師蔡邑敏等4名救護英雄的家屬，神情哀痛走往設在太平溪口、面向太平洋的招魂營帳，機工長陳冠宏懷有身孕的妻子難過地幾近癱軟，還得坐著輪椅由空勤人員合力抬往。

隊員將白玫瑰拋向大海

招魂儀式開始，空勤人員宣讀失事經過，隨後默哀1分鐘，再由法師誦經招魂，家屬人手1朵白玫瑰，遙望大海呼喚親人魂魄回家。「萬福、文彥、冠宏、邑敏小姐，我是隊長，現在轉達你們任務已完成，請儘速返航與家人團聚！」祝世全面向蘭嶼方向大聲宣告「任務終止」，隨後帶隊偕同家屬走向海岸，雙手緊握白玫瑰往蘭嶼方向行三鞠躬禮，致上最高的敬意，隨後由隊員將一大束的白玫瑰拋向大海。

祝世全讚譽康等3人讓整個團隊有無上的光榮，更感謝3人守護了國人，現在任務完成，可以放下勞苦了。

「萬福，要記得回家，帶領大家一起回來！」康萬福妻子在兒子攙扶下，面對大海哭喚，要老公記得帶領大家一起回來。康妻說，「我想這真的是他的使命，就成全了他」；雖然她與老公從不忌諱討論飛安意外，倘若發生不幸，也不要有罣礙，但她萬萬沒想到真的成了飛安的主角，心真的好痛！

另機工長陳冠宏留下5歲、2歲兒女及懷有6個月身孕的妻子，家屬哭著說，冠宏的妻子沒工作，希望能幫她找工作，讓她能撫養小孩長大；另也希望能讓冠宏入忠烈祠。

而蔡邑敏的友人，昨也在她離開第七天，於疑似墜海附近蜜月灣海灘作遙祭儀式，希望她快回來。